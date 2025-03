04 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Google Traduction : une application boostée par l'IA Gemini pour des traductions plus naturelles

L'intelligence artificielle poursuit son intégration dans nos outils du quotidien, et Google Traduction ne fait pas exception. Google vient d'annoncer l'ajout de son IA Gemini à son application de traduction, une évolution qui promet d'améliorer significativement la qualité des traductions et d'enrichir l'expérience des utilisateurs.

Une IA pour affiner les traductions

L'intégration de Gemini dans Google Traduction marque une étape majeure dans la manière dont nous traduisons et apprenons les langues. Disponible dans la version 9.3.78.731229477.7 de l'application, cette nouvelle fonctionnalité introduit un bouton "Poser une question" en bas à droite de l'interface. Cette option permet à l'utilisateur d'obtenir des explications sur la traduction fournie, notamment en ce qui concerne les nuances de vocabulaire, la grammaire et le ton employé.

Une nouvelle fonctionnalité vient d’être repérée dans une version test de l’application par nos confrères d’Android Authority. Désormais, les utilisateurs pourront ajuster le style de leur traduction en fonction de leurs besoins : formel, familier, simplifié ou reformulé. L'application proposera également des traductions alternatives ainsi que des variantes régionales, un atout considérable pour les langues aux multiples dialectes.

Une approche interactive et pédagogique

Au-delà d'une simple amélioration des traductions, l'IA Gemini transforme Google Traduction en un véritable outil d'apprentissage des langues. En expliquant certaines subtilités grammaticales et en proposant des variantes linguistiques, l'application devient un allié précieux pour les apprenants.

Un autre ajout notable est l'amélioration de la fonction de lecture à voix haute. La transcription sonore bénéficiera d'une voix plus naturelle et humaine, permettant aux utilisateurs d'affiner leur prononciation. Google intègre également un système de feedback utilisateur, avec des icônes "pouce vers le haut" ou "pouce vers le bas", pour améliorer en continu la qualité des traductions.

Une sortie imminente

Bien que certains développeurs aient déjà pu activer cette nouvelle interface, les fonctionnalités ne sont pas encore accessibles au grand public. Google prévoit un déploiement progressif dans les prochaines semaines, le temps d'affiner l'outil et d'assurer une expérience optimale.

Avec cette mise à jour, Google Traduction franchit un cap en intégrant une intelligence artificielle capable de prendre en compte le contexte et le ton des textes à traduire. Un pas de plus vers des traductions plus naturelles et une meilleure compréhension des langues étrangères.