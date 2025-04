04 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

Google veut rendre les smartphones Android plus sécurisés avec un redémarrage forcé à l'instar d'Apple

Les dernières indiscrétions découvertes dans le code d'Android 16 suggèrent que Google s'apprête à introduire une fonctionnalité de sécurité inspirée de la concurrence : le redémarrage automatique des smartphones inactifs pendant trois jours. Cette mesure vise à renforcer la protection des données des utilisateurs en rendant l'accès aux téléphones plus difficile pour les voleurs et hackers.

Pourquoi redémarrer un smartphone améliore la sécurité ?

Lorsqu'un smartphone redémarre, il perd temporairement les clés de déchiffrement stockées en mémoire, ce qui empêche tout accès aux applications et aux données tant qu'un code PIN ou un mot de passe n'est pas saisi. Contrairement aux méthodes de déverrouillage biométriques (empreinte digitale, reconnaissance faciale), un code est plus difficile à obtenir pour un individu malveillant.

Avec Android 16, Google souhaiterait implémenter cette fonctionnalité en forçant le redémarrage des smartphones verrouillés depuis plus de 72 heures. Ce dispositif s'insérerait dans le Programme de Protection Avancée d'Android, destiné à protéger les utilisateurs les plus exposés aux cyberattaques, comme les journalistes, les politiciens et les activistes.

Une inspiration venue d’Apple et de GrapheneOS

Cette initiative n'est pas entièrement inédite. Apple a introduit une fonctionnalité similaire dans iOS 18.1, redémarrant automatiquement un iPhone après quatre jours d'inactivité. Toutefois, cette mesure existe déjà dans GrapheneOS, un système d'exploitation alternatif axé sur la sécurité. Google semble donc suivre une tendance déjà éprouvée.

Une fonctionnalité encore en phase de test

L’implémentation de cette fonctionnalité dans Android 16 n’a pas encore été officiellement confirmée par Google. Elle a été découverte dans le code de Google Play Services (version 25.11.34) par Android Authority, mais son activation pourrait être limitée aux appareils sous Protection Avancée.

Il reste à voir si Google ajustera certains paramètres avant la sortie d'Android 16. Par exemple, la durée avant le redémarrage automatique pourrait être réduite à deux jours ou d’autres mécanismes de déclenchement pourraient être introduits.

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Dans la majorité des cas, cette fonctionnalité passera inaperçue puisque peu de personnes laissent leur smartphone verrouillé aussi longtemps. Cependant, pour ceux qui perdent ou se font voler leur appareil, cette mesure pourrait ajouter une couche de protection supplémentaire contre le vol de données.

Google devrait présenter plus en détail ses nouvelles fonctionnalités de sécurité lors de la conférence Google I/O en mai, avant la sortie officielle d'Android 16 prévue pour juin 2025.