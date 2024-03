14 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Google Wallet peut automatiquement enregistrer les cartes d'embarquement et les billets de cinéma reçus

Google Wallet se dote de nouvelles fonctionnalités avec sa dernière mise à jour. Vous pouvez désormais stocker vos cartes d'embarquement et vos billets de cinéma directement dans l'application. Encore mieux, si vous utilisez Gmail, Google Wallet peut les importer automatiquement à partir de vos emails de confirmation.

Plus besoin de fouiller dans vos emails ou vos captures d'écran. Google Wallet centralise désormais vos billets de cinéma et vos cartes d'embarquement. Google précise toutefois que pour l'instant, l'ajout automatique des billets et cartes d'embarquement ne fonctionne qu'avec certains cinémas et compagnies aériennes.

Il faut savoir aussi que ces derniers mois, Google a multiplié les améliorations pour son application Wallet. Parmi les nouveautés majeures, on peut citer l'ajout de billets d'avion et d'autres titres de transport directement sur les montres connectées Wear OS.

Google, en innovant constamment, accentue son avance sur son rival Apple. Android offre une expérience souvent plus riche et personnalisable, tandis qu'Apple, avec son système plus fermé et captif, a parfois réussi à imposer plus facilement ses applications et services natifs auprès de ses utilisateurs.

L'évolution de Google Wallet reflète son ambition de devenir une solution tout-en-un en centralisant ces informations en un seul endroit. Deux ans après son retour en force, Google Wallet s'est imposé comme une application incontournable pour les utilisateurs d'Android. Dépassant son rôle initial de simple porte-cartes bancaires, Wallet s'est transformé en un véritable hub centralisant divers documents et services essentiels.