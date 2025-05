23 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Google Wallet muscle sa sécurité : une nouvelle authentification obligatoire après 3 minutes d'inactivité

Par mesure de sécurité, Google renforce la protection de son portefeuille numérique. Une évolution qui s’accompagne d’un léger recul en termes de praticité pour les utilisateurs.

Payer avec son smartphone n’a jamais été aussi simple. Il suffit d’approcher son appareil Android d’un terminal de paiement, et le tour est joué. Mais cette simplicité cache un enjeu crucial : la sécurité. Conscient des risques liés à la dématérialisation croissante des moyens de paiement et des documents officiels, Google vient de franchir un cap important. Son application Google Wallet, déjà dotée de mécanismes de vérification lors des paiements, s’enrichit d’une nouvelle couche de protection. Et cette fois, elle concerne l’ensemble de l’application, pas uniquement les transactions.

Un changement majeur avec la version 25.18 de Google Wallet

Jusqu’à présent, Google Wallet exigeait une authentification — via code PIN, mot de passe ou reconnaissance biométrique — uniquement pour effectuer un paiement si le téléphone était inactif depuis plus de trois minutes. En dehors de ce cas, l’utilisateur pouvait toujours consulter ses cartes enregistrées (de crédit, de fidélité, de transport, etc.) sans contrainte.

Désormais, avec la mise à jour 25.18, cette tolérance disparaît. Après trois minutes d’inactivité, l’accès complet à Google Wallet est verrouillé. Toute tentative d’ouverture de l’application déclenche un écran de vérification d’identité, bloquant l’affichage même des informations non sensibles. Cette nouveauté est déjà en cours de déploiement sur les smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy, avant une probable généralisation à d'autres marques.

Un portefeuille numérique devenu un véritable coffre-fort

Ce durcissement de l’accès ne tombe pas du ciel. Google Wallet n’est plus seulement un outil de paiement : l’application est devenue un véritable portefeuille numérique multifonction. On y retrouve des cartes de transport, des cartes de fidélité, des titres d’accès (cinéma, concerts, avion), mais aussi, selon les pays, des documents officiels comme des permis de conduire, des cartes d’identité numériques, voire des dossiers médicaux ou des clés numériques pour voiture ou hôtel.

Dans ce contexte, restreindre l’accès à ces données sensibles devient essentiel. Google justifie cette nouvelle mesure par le souci croissant de protéger des informations à la fois précieuses et personnelles.

Moins de confort, mais plus de sérénité

Bien entendu, cette évolution ne fera pas que des heureux. Certains utilisateurs regrettent déjà la perte de praticité : jusqu’alors, il était possible de préparer une carte de transport ou une carte de fidélité avant d’arriver à un contrôle ou en caisse. Désormais, si plus de trois minutes s’écoulent, une nouvelle authentification sera requise, rallongeant les manipulations à effectuer.

Cette mesure peut sembler excessive pour des usages jugés « non critiques », mais Google assume ce parti-pris sécuritaire. « Pour votre sécurité, vous devez confirmer votre identité avant d’utiliser Google Wallet », indique désormais l’écran d’accueil de l’application verrouillée.

Une tendance de fond dans l’univers numérique

Google ne fait que suivre une tendance plus large : le renforcement des barrières de sécurité dans les services numériques. À l’heure où nos smartphones concentrent un volume croissant de données personnelles, les entreprises multiplient les dispositifs d’authentification. Même si cela va à l’encontre de l’ergonomie immédiate, la sécurité l’emporte désormais sur la rapidité d’usage.

Ce nouvel équilibre est d’autant plus crucial que les portefeuilles numériques tendent à remplacer les portefeuilles physiques. Et comme tout objet contenant de l'argent, des papiers d'identité et des clés, leur perte ou leur piratage représente un risque majeur.

Un petit sacrifice pour une grande protection

La dernière mise à jour de Google Wallet marque un tournant. En verrouillant l’accès à toutes les fonctionnalités de l’application après trois minutes d’inactivité, Google choisit clairement de privilégier la sécurité au confort. Ce choix peut frustrer dans certaines situations, mais il répond à une réalité incontournable : à mesure que nos téléphones deviennent des coffres-forts numériques, ils nécessitent des verrous toujours plus robustes.