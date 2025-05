05 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Google Wallet va faciliter l'ajout de cartes avec une nouvelle fonction sans contact

Une simple approche entre une carte bancaire et un smartphone Android compatible pourrait bientôt suffire à l’ajouter dans Google Wallet. Une nouveauté discrète mais stratégique qui simplifie encore l’usage du portefeuille numérique.

Ajouter une carte bancaire à Google Wallet est déjà, à l’heure actuelle, une opération relativement simple. Deux options sont généralement proposées aux utilisateurs d’Android : saisir manuellement les informations de la carte ou la scanner à l’aide de l’appareil photo. Pourtant, Google s’apprête à franchir un nouveau cap dans l’expérience utilisateur en intégrant une méthode encore plus intuitive : l’ajout par simple contact via la technologie NFC.

Une nouveauté repérée dans la version bêta

C’est le site spécialisé Android Authority qui a levé le voile sur cette fonctionnalité en analysant les lignes de code de la version 25.16.33 bêta de Google Play Services. On y découvre plusieurs messages indiquant clairement l’introduction d’un mode d’ajout de carte via NFC. Parmi eux : « Tap to add card » ou encore « Maintenez votre carte contre l'arrière de votre appareil jusqu'à ce qu'il vibre ». Autrement dit, il suffira de poser la carte à l’arrière du téléphone pour que ce dernier en lise automatiquement les données.

Une lecture rapide et sécurisée

Le processus vise à capturer de manière instantanée les informations essentielles de la carte, à savoir le numéro et la date d’expiration. Pour des raisons de sécurité évidentes, l’utilisateur devra toutefois saisir manuellement le code CVV (les trois chiffres situés au dos de la carte). Une étape mineure comparée au gain de temps global et à la simplicité apportée par cette innovation.

Une compatibilité conditionnée par la norme EMV

Tous les utilisateurs ne pourront pas bénéficier de cette fonctionnalité dès sa sortie. En effet, elle ne serait compatible qu’avec les cartes bancaires répondant à la norme EMV (pour Europay, Mastercard et Visa), qui regroupe la majorité des cartes modernes dotées d’une puce sans contact. Si cette restriction reste à confirmer officiellement par Google, elle pourrait limiter temporairement l’usage de cette méthode à certaines cartes uniquement.

Une réponse stratégique à Apple Wallet

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google ne fait pas qu’améliorer l’expérience utilisateur : il aligne également son portefeuille numérique sur celui d’Apple. En effet, iOS propose déjà une méthode similaire via Apple Wallet. Le géant de Mountain View entend ainsi combler son retard tout en renforçant la place de Google Wallet dans l’écosystème Android.

Un déploiement progressif attendu

Pour l’instant, Google n’a communiqué ni date officielle ni calendrier précis quant au déploiement de cette mise à jour. Mais comme souvent avec les produits du géant californien, on peut s’attendre à un lancement progressif, d’abord réservé à certains utilisateurs via un programme bêta. La compatibilité dépendra également du modèle de smartphone, celui-ci devant impérativement être équipé d’une puce NFC.

Une évolution discrète… mais majeure

À première vue, cette mise à jour peut sembler anodine. Pourtant, elle illustre un tournant dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur portefeuille numérique. Loin de nécessiter une connaissance technique, elle transforme l’ajout d’une carte bancaire en un geste naturel, presque magique. Une évolution en phase avec l’objectif de Google : faire de Wallet un véritable centre de gravité pour la gestion des paiements, titres de transport, billets d’événements et plus encore.

Vers une adoption encore plus large du paiement mobile

Alors que le paiement sans contact via mobile connaît une croissance constante, cette innovation pourrait contribuer à convaincre les derniers réfractaires à franchir le pas. En éliminant les frictions à l’enregistrement de la carte, Google facilite l’entrée dans l’univers du paiement mobile, déjà adopté par des millions d’utilisateurs en France et dans le monde. Une étape supplémentaire vers la dématérialisation totale du portefeuille.