10 mars 2025

Grâce à iOS 18.4, les abonnés Orange et Sosh vont enfin profiter des RCS sur iPhone

L’attente fut longue, mais elle est enfin terminée : avec la sortie de la seconde bêta publique d’iOS 18.4, les abonnés d’Orange et de Sosh vont pouvoir prochainement profiter des Rich Communication Services (RCS) sur leur iPhone. Une avancée majeure qui place enfin tous les opérateurs français sur un pied d’égalité en matière de messagerie enrichie.

Qu’est-ce que le RCS ?

Les RCS (Rich Communication Services) sont une évolution des SMS et MMS classiques, offrant des fonctionnalités comparables aux applications de messagerie instantanée. Avec cette technologie, les utilisateurs peuvent envoyer des messages plus longs, partager des images et vidéos en haute résolution, recevoir des accusés de réception et de lecture, voir si leur interlocuteur est en train d’écrire et bénéficier de conversations de groupe enrichies. En somme, les RCS modernisent la messagerie classique en la rendant plus interactive et fluide.

Un déploiement tardif pour Orange et Sosh

Alors que les clients de SFR, Bouygues Telecom et Free profitaient déjà des RCS sur iPhone depuis plusieurs mois, les abonnés d’Orange et de Sosh devaient encore patienter. Orange avait promis une prise en charge pour le premier trimestre 2025, et bien que légèrement en retard, la compatibilité sera effective grâce à la mise à jour d’iOS 18.4.

L’arrivée des RCS sur iPhone chez Orange signe la fin d’une anomalie. En effet, la technologie est disponible sur les smartphones Android depuis 2019. Avec ce déploiement, tous les utilisateurs d’iPhone en France pourront enfin bénéficier des fonctionnalités avancées des RCS, quelle que soit leur opérateur.

Comment activer les RCS sur iPhone ?

Pour profiter des RCS sur un iPhone compatible, voici la marche à suivre une fois iOS 18.4 installé :

Ouvrez l’application Réglages. Rendez-vous dans Apps > Messages. Sélectionnez Service RCS. Activez la fonction.

Une fois activés, les RCS peuvent nécessiter un redémarrage de l’appareil ou un délai d’activation. L’option "Messages commerciaux RCS" peut également être activée, mais son usage reste facultatif.

Un pas de plus vers la fin des SMS classiques ?

L’activation des RCS chez Orange marque une étape supplémentaire dans la transition vers cette nouvelle norme de messagerie. Alors que les SMS et MMS ont dominé le paysage mobile pendant des décennies, les RCS représentent leur successeur logique en offrant une expérience bien plus moderne et interactive.

Toutefois, leur adoption complète dépendra de la mise à jour des iPhones et de leur utilisation généralisée par les utilisateurs. Avec la version stable d’iOS 18.4 attendue pour début avril, et l’arrivée d’Apple Intelligence dans l’Union européenne, le mois d’avril promet d’être riche en nouveautés pour les utilisateurs d’iPhone.