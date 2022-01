11 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

GT 2 Pro : realme présente son nouveau flagship et annonce un lancement imminent en Europe

La marque chinoise realme a présenté son premier flagship premium en Chine et a également annoncé un lancement imminent en Europe. Le realme GT 2 Pro, premier flagship premium de la marque dispose d'un écran AMOLED 2K LTPO haut de gamme, de la dernière plateforme Snapdragon 8 Gen 1 et d'une configuration avec trois appareils photos.

Ce flagship représente une étape cruciale pour la marque. Realme a d'ailleurs collaboré avec le designer industriel Naoto Fukasawa. Ce smartphone doté d'un design en polymère biosourcé est basé sur le concept durable de l'art du papier. La coque arrière du realme GT 2 Pro Master Edition utilise un matériau biopolymère certifié par l'ISCC.

L'écran

Le realme GT 2 Pro est équipé d'un écran 2K Ultra HD avec une densité allant jusqu'à 525 PPI. L'appareil est protégé par du Corning Gorilla Class Victus. De plus, son écran présente des caractéristiques couleurs 10 bit et 1,07 milliard, une valeur JNCD de 0,5, un rapport de contraste des couleurs allant jusqu'à 5 000 000 : 1. Ce modèle possède la certification HDR10+ et le A+ de DisplayMate. Enfin, il utilise la technologie LPTO 2.0, permettant de faire varier son taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz.

Performance et puissance

Le realme GT 2 Pro est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 1, selon un processus de fabrication de 4 nm et adopte une architecture ARM v9, permettant d'améliorer ses performances. Ce GT 2 Pro rejoint la liste des smartphones dotés du SoC le plus haut de gamme de Qualcomm.Le realme GT 2 Pro possède une plus grande zone de dissipation thermique de l'industrie, soit 36 761 mm², pour un refroidissement allant jusqu'à 3 degrés Celsius afin de maximiser les performances de la puce. La zone de refroidissement est construite avec une toute nouvelle structure de refroidissement à 9 couches avec une zone VC en acier inoxydable de 4129mm².

Appareil photo

Le realme GT 2 Pro adopte une configuration avec un module photo avec trois capteurs. Il dispose d'un appareil photo ultra grand-angle de 150 degrés et d'une micro-lentille 40x. L'appareil photo principal de 50 MP s'appuie sur un capteur IMX766 avec des fonctionnalités PDAF et OIS omnidirectionnelles. Il est également équipé d'une charge SuperDart de 65W, d'une batterie de 5000 mAh, d'un système avancé de matrice d'antenne et de doubles haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, préinstallé avec realme UI 3.0 basé sur Android 12.

Le realme GT 2 Pro est disponible en trois modèles de stockage : 8 Go + 128GB, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go. Il sera décliné en 4 couleurs : Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium. Il sera rapidement commercialisé en Europe. Les tarifs devraient donc être annoncés très prochainement.