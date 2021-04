05 avril 2021 à 05h00 par Philippe | 06 avril 2021 à 06h19

GT Manager : un jeu de gestion de sport automobile

Crédit Photo : iTunes

GT Manager est un jeu de gestion sur mobile au coeur du sport automobile permettant aux joueurs de construire leur propre écurie dans le monde impitoyable du sport automobile.

Le jeu propose aux joueurs de maîtriser l'art de la course en se mettant dans la peau du manager d'une écurie au travers d'une expérience de jeu centrée sur la gestion et sur les décisions tactiques, prises depuis les stands. Chaque joueur incarne un jeune manager qui va renforcer son expertise et son réseau en s'appuyant sur ses rencontres et sur les meilleurs experts du circuit. Ici, l'ingénieur de course, le mécanicien, ou le responsable du sponsoring ont autant d'importance que le pilote. C'est la capacité du joueur à monter en compétence qui lui permet de faire la différence dans le mode Carrière.

Le joueur est à la tête de tous les aspects du jeu, avant, pendant et après la course. Depuis le centre de développement, son quartier général, il prend les décisions importantes en matière d'investissements et de gestion du budget de l'écurie. Via cet espace, le joueur peut, au fil de l'expérience et des investissements, gérer de plus en plus d'aspects de la vie de l'équipe, de l'entraînement à la recherche de sponsors.

Sur le circuit, la stratégie de course est essentielle pour dépasser son adversaire. Aller le plus vite ne sera pas la solution pour gagner. La dégradation des pneus, les réglages de la voiture ou encore les informations fournies par l'équipe ont une importance capitale sur l'issue de la course.

Le jeu est disponible sur l'App Store et le Google Play.