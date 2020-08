20 août 2020 à 05h00 par Philippe

Guardian Tales, un jeu d'action-aventure au style rétro

Crédit Photo : iTunes

Guardian Tales est un jeu d'action-aventure mobile. L'objectif du jeu est de traverser de charmants niveaux et donjons au style rétro pour mener à bien une quête épique. Pour les aider, les joueurs recrutent divers personnages utiles pour les aider pendant les combats. Il doivent trouver de nouveaux objets et améliorent leurs personnages pour les rendre plus puissants. Mais la puissance seule ne suffira pas, face à des énigmes et d'autres mécanismes, les joueurs devront faire appel à leur intelligence pour surmonter ces défis.

Lors de la création de Guardian Tales, le studio à l'origine de ce projet s'est énormément inspiré de la riche histoire des jeux vidéo sur toutes les plateformes. Souhaitant faire revivre la joie et le plaisir des jeux rétros via un nouveau jeu mobile, le développeur a créé Guardian Tales. Ainsi, les joueurs rencontreront de nombreux hommages à des jeux iconiques dans les niveaux, mais aussi dans des références humoristiques liées à l'histoire et aux personnages qu'ils rencontrent.

Pour les prochaines mises à jour, les joueurs peuvent suivre l'actualité sur Twitter, Facebook et le site web du jeu.

