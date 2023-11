21 novembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Guide des bons plans en téléphonie mobile pour moins de 10€/mois

Vous cherchez un forfait mobile pas cher qui vous permettra de profiter pleinement de votre smartphone ? Alors vous êtes à la bonne adresse. Nous vous proposons un guide qui vous sera utile pour trouver le meilleur forfait mobile à moindre coût. Vous aurez accès à un bon réseau, une bonne quantité de data et des services inclus, sans vous ruiner.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un forfait mobile pas cher ?

Avant de choisir un forfait mobile pas cher, il faut prendre en compte plusieurs critères, qui vont déterminer la qualité et le prix de l'offre. Voici les principaux éléments à considérer :

Le réseau

Il s'agit de la couverture et de la qualité du réseau mobile de l'opérateur. C’est cela qui va influencer la vitesse et la stabilité de la connexion internet, ainsi que la qualité des appels et des SMS. Il existe quatre opérateurs principaux en France, qui disposent de leur propre réseau : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Vous trouverez aussi des opérateurs virtuels, qui utilisent le réseau d'un des opérateurs principaux, comme NRJ Mobile, Cdiscount Mobile, Prixtel, etc. Il est donc important de vérifier la couverture et le débit du réseau de l'opérateur choisi, en fonction de votre lieu de résidence et de vos déplacements.

La data

Il s'agit du volume de données internet inclus dans le forfait. Ce critère détermine la quantité et la qualité des contenus que vous pourrez consulter sur votre smartphone, comme les vidéos, les musiques, les jeux, les réseaux sociaux, etc. La data est exprimée en giga octets (Go), et varie selon les offres, de quelques Mo à plusieurs centaines de Go. Il est donc important de choisir un forfait adapté à votre consommation de data, en fonction de vos usages et de vos besoins.

Les communications

Il est question ici des appels, des SMS et des MMS inclus dans le forfait. Cela détermine la possibilité et le coût de vos communications avec vos contacts, en France ou à l'étranger. Les communications sont généralement illimitées en France métropolitaine, mais peuvent être limitées ou payantes vers les DOM, l'Europe ou le reste du monde. Il est donc important de vérifier les conditions et les tarifs des communications de l'offre choisie, en fonction de vos destinations et de vos fréquences d'appel.

Les services

Ici il s’agit des options et des avantages inclus dans le forfait. Ceux-ci vont enrichir et personnaliser votre expérience mobile. Il s’agit entre autres du report des minutes, du partage de connexion, du contrôle parental, du service client, etc. Les services varient selon les offres et les opérateurs, et peuvent être gratuits ou payants. Il est donc important de comparer les services proposés par l'offre choisie, en fonction de vos attentes et de votre budget.

Quels sont les meilleurs forfaits mobiles pas chers du moment ?

Pour vous aider à trouver le forfait mobile pas cher qui vous convient, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du moment. Vous pouvez aussi choisir simplement de faire un tour sur le site Edcom.fr , afin de trouver votre bonheur. En attendant, les offres présentées ici ont été sélectionnées en fonction de leur rapport qualité-prix, de leur contenu et de leur durée. Voici donc notre top 5 des forfaits mobiles pas chers pour moins de 10€/mois :

Le forfait Le Petit de Prixtel : il s'agit d'un forfait ajustable, qui s'adapte à votre consommation de data, de 10 à 60 Go, pour un prix compris entre 4,99€ et 9,99€/mois. Le forfait inclut les appels, les SMS et les MMS illimités en France, ainsi que 10 à 15 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.

Le forfait 60 Go de Cdiscount Mobile : il s'agit d'un forfait en promotion, qui vous permet de bénéficier de 60 Go de data pour 9,99€/mois pendant 6 mois, puis 15,99€/mois. Le forfait inclut les appels, les SMS et les MMS illimités en France, ainsi que 5 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.

Le forfait 20 Go de NRJ Mobile : il s'agit d'un forfait en promotion, qui vous permet de bénéficier de 20 Go de data pour 7,99€/mois pendant 6 mois, puis 14,99€/mois. Le forfait inclut les appels, les SMS et les MMS illimités en France, ainsi que 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.

Le forfait 20 Go de Lebara : il s'agit d'un forfait en promotion, qui vous permet de bénéficier de 20 Go de data pour 6,99€/mois pendant 6 mois, puis 9,99€/mois. Le forfait inclut les appels, les SMS et les MMS illimités en France, ainsi que 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM. Il inclut aussi les appels illimités vers 40 destinations internationales, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, etc.

Le forfait 10 Go de Réglo Mobile: il s'agit d'un forfait simple et économique, qui vous permet de bénéficier de 10 Go de data pour 4,95€/mois. Le forfait inclut les appels, les SMS et les MMS illimités en France, ainsi que 1 Go de data utilisable en Europe et dans les DOM.

A propos des séries limitées chez Youprice

Youprice est un opérateur mobile virtuel, qui propose des forfaits ajustables, sans engagement et à bas prix. Il se distingue par le fait qu'il permet à ses clients de choisir le réseau mobile de leur choix, entre Orange et SFR. Vous pourrez donc faire ce choix selon la couverture et le débit disponibles dans votre zone géographique. Youprice propose régulièrement des séries limitées, qui sont des offres promotionnelles à durée limitée. Ces offres donnent accès à des avantages supplémentaires par rapport aux forfaits classiques. Voici quelques exemples de séries limitées chez Youprice :

La série limitée Le One : il s'agit d'un forfait en promotion, qui offre 40 Go de data pour 7,99€/mois pendant 6 mois, puis 8,99€/mois. Le forfait inclut les appels, les SMS et les MMS illimités en France, ainsi que 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.

La série limitée Back to school: il s'agit d'un forfait ajustable, qui s'adapte à la consommation de data du client, de 33 à 55 Go, pour un prix compris entre 4,99€ et 10,99€/mois. Le forfait inclut les appels, les SMS et les MMS illimités en France, ainsi que 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM. Le forfait inclut aussi la 5G en option.

Vous l'avez compris, il existe de nombreux bons plans en téléphonie mobile pour moins de 10€/mois. Il vous suffit de faire un choix, et vous pourrez profiter d'un forfait adapté à vos besoins, à votre consommation et à votre budget. Que vous cherchiez un forfait flexible, généreux, international ou pas cher, vous trouverez forcément l'offre qui vous convient.