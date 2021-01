28 janvier 2021 à 06h00 par Philippe

Hamster Break, un jeu de casses-briques avec des hamsters affamés

Le jeu du casses-briques est devenu un incontournable. Qui n’a pas déjà passé des heures, des journées, des soirées, des nuits, à casser de la brique à gogo sur le jeu culte Breakout ?

45 ans plus tard, mad.studio propose un remake de ce jeu rétro avec un hamster qui doit braver les airs pour tenter de s’échapper en chopant des morceaux de fromage, des fruits et toute sorte d'aliments.

Le but du jeu est de lancer un petit hamster contre des briques pour faire tomber des bonus et des malus. Une monnaie virtuelle et des diamants permettent d’acheter des énergies et donc de jouer plus longtemps. Hamster Break propose plusieurs mondes de 25 niveaux. Grâce aux étoiles bleues remportées à chaque niveau, il est possible de débloquer jusqu’à 18 skins.

Le jeu est disponible sur l'App Store et le Google Play Store.