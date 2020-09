10 septembre 2020 à 04h00 par Philippe

HarmonyOS : les premiers smartphones Huawei sans Android pourraient arriver dès l'année prochaine

Huawei cherche des solutions de repli depuis que le fabricant est dans l'impossibilité d'utiliser les services Google sur ses nouveaux smartphones. Face à cette, de nombreux analystes affirment même que Huawei pourrait abandonner le marché du smartphone, faute de fournisseurs.

Huawei souhaite rapidement proposer une alternative viable à Android en proposant un nouveau système d'exploitation maison pour ses smartphones. Baptisé HarmonyOS 2.0, cet OS pourrait aussi être installé sur les montres, les PC, les bracelets connectés et aussi dans les voitures.

Huawei cherche désormais des alternatives aux technologies américaines car le fabricant chinois est privé de licence Android qui lui permettait de préinstaller les applications Google sur ses smartphones comme le Play Store et les applications Google Maps.

Selon le PDG de Huawei Richard Yu, les premières montres connectées vont être dévoilées d'ici la fin de cette année, elles tourneront donc sous HarmonyOS avant les smartphones. On peut ainsi s'attendre à une offensive de produits avec cet OS maison dans les années à venir. Les premiers terminaux qui embarqueront cet OS maison, arriveraient dès 2021 selon les déclarations du PDG responsable de la division grand public.

Huawei serait donc capable de proposer une alternative solide à Android dès l'année prochaine. Une autre question se pose : la marque sera-t-elle également capable de produire des smartphones ? Il faut aussi savoir que Huawei n'a plus le droit d'être fourni en processeurs et autre semi-conducteurs d'origine américaine, le fabricant chinois commence à épuiser ses stocks de puces Kirin et estime qu'il ne pourra plus fabriquer de smartphones d'ici le 15 septembre. Malgré tout, Huawei pourrait trouver une alternative pour continuer à produire des smartphones en se tournant vers l'entreprise taïwanaise Mediatek qui fournit des puces pour les constructeurs comme Xiaomi.