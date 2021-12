15 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! débarque sur iOS et Android

Le jeu de rythme free-to-play sur mobile HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! est désormais disponible sur iOS et Android.

Dans ce jeu, les joueurs s'immergent dans les histoires avec 20 personnages répartis en cinq groupes : Leo/need, MORE MORE JUMP!, Vivid BAD SQUAD, Wonderlands x Showtime et Nightcord at 25:00. Des concerts virtuels sont également programmés avec Hatsune Miku et d'autres chanteurs et chanteuses virtuelles comme Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO et MEIKO. Les plus grands tubes de Hatsune Miku, comme " Tell Your World " de kz, " Melt " de ryo et " ROKI " de Mikito-P accompagnent de nouvelles chansons spécialement produites pour le jeu.

Seuls ou entre amis, les joueurs doivent suivre le rythme de la musique et faire face à différents défis répartis dans les cinq niveaux de difficulté disponibles pour chaque morceau. Chaque défi réussi rapporte des récompenses et de l'XP, qui permet de débloquer des cartes de personnages via un système de gacha.Le jeu va continuer à accueillir des événements et des chansons supplémentaires pour développer son scénario et diversifier ses défis. SEGA a déjà annoncé l'arrivée de 39 chansons, tandis que divers événements centrés sur les différents personnages et groupes sortiront tous les huit jours, accompagnés de nouveaux gachas.