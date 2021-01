12 janvier 2021 à 05h00 par Philippe

Heroes War: Counterattack un RPG sur mobile "bourré d'action"

Crédit Photo : iTunes

L'éditeur Com2uS vient de lancer son nouveau jeu de rôle gratuit en tour par tour sur mobile, Heroes War: Counterattack. À travers son système permettant de contre-attaquer sans prendre en compte l'ordre des tours, les joueurs sont profondément immergés dans des combats dynamiques, où rien n'est jamais joué d'avance.

Les aventuriers accèdent à un univers post-apocalyptique de Heroes War: Counterattack dans un mode histoire étendu. Ils doivent tenter d'élaborer de nouvelles stratégies imparables dans le mode JcE avant de les éprouver en JcJ contre d'autres.

Chque joueur doit ainsi personnaliser ses compétences et ses équipements afin de trouver la meilleure synergie d'équipe. Le titre propose à la fois du contenu PvE et PvP, avec des missions jouables en coopération, un système de guilde et des combats entre joueurs.

Heroes War: Counterattack est disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store et sur l'App Store.