16 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

HMD Arc : un smartphone essentiel, sans se ruiner

Pourquoi dépenser une somme astronomique pour un smartphone quand l'Arc d'HMD vous offre tout ce dont vous avez besoin pour un prix défiant toute concurrence. Les performances des smartphones haut de gamme sont certes séduisantes mais la configuration de ce modèle vous démontre le contraire pour un prix à moins de 100 euros.

L'Arc présente un format classique avec des dimensions de 166,4 x 76,9 x 8,95 mm pour un poids de 185,4 g. Son écran de 6,52 pouces est encadré par une importante bordure noire. Certifié IP54, il offre une protection basique contre les projections d'eau et la poussière. Le capteur d'empreintes digitales est positionné sur la tranche latérale.

Son module photo, simple mais efficace, est composé d'un objectif principal de 13 Mpx pour vos photos quotidiennes et d'un capteur de profondeur pour des effets de flou d'arrière-plan réussis. À l'avant, une caméra de 5 Mpx est discrètement intégrée dans une petite encoche.

Il est équipé d'un SoC Unisoc 9863A, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible. Cette configuration assure un fonctionnement optimal des applications courantes telles que les réseaux sociaux, la navigation web et le streaming vidéo.

Fonctionnant sous Android 14 (Go edition), le HMD Arc peut recevoir des mises à jour de sécurité trimestrielles pendant 2 ans. Pour donner à l'appareil un coup de pouce supplémentaire, il est également doté d'une mémoire virtuelle qui améliore le multitâche en convertissant 2 Go de stockage en RAM supplémentaire.

L'HMD Arc est équipé d'une batterie de 5000 mAh. Côté connectivité, il prend en charge le réseau 4G mais pas de 5G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.2, le tout complété par un USB Type-C.

Le HMD Arc est disponible au prix de 99 € (2/64 Go) ou à 119 € (4/64 Go).