16 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

HMD Fusion : le pari de la modularité à un prix abordable

HMD Global,le nouveau fabricant des téléphones Nokia, vient d'enrichir sa gamme avec le nouveau smartphone Fusion. Tout comme les modèles Pulse et Skyline, ce terminal mise sur une conception modulaire et une réparabilité facilitée.

Le Fusion se distingue par sa coque interchangeable, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur appareil avec des modules spécifiques tels qu'un chargeur sans fil intégré, un flash supplémentaire ou encore une manette de jeu. Cette approche novatrice veut répondre aux attentes d'un public soucieux de l'environnement et de la durabilité des produits électroniques.

HMD Global : un nouveau départ sans Nokia

Le constructeur HMD Global, connu pour avoir relancé la marque Nokia sur le marché des téléphones mobiles, fait face à un défi de taille en 2024. Alors que la nostalgie des anciens modèles Nokia a permis à l'entreprise de se faire une place sur le marché des feature phones, le segment des smartphones s'avère beaucoup plus compliqué et plus compétitif.

En décidant de ne plus apposer le nom Nokia sur ses smartphones, HMD cherche à se défaire d'une image trop liée au passé et à construire une identité propre. Une stratégie risquée mais qui pourrait s'avérer payante si l'entreprise parvient à convaincre les consommateurs de l'intérêt de ses nouveaux produits.

Fiche technique : un ensemble équilibré

Le HMD Fusion embarque un écran LCD de 6,56 pouces en HD+ offrant un confort visuel appréciable. Sous le capot, le Snapdragon 4 Gen 2 est associé à 4 à 12 Go de RAM. Il est doté de 128 Go de stockage, extensibles via microSD. Ce modèle dual SIM compatible eSIM et NFC. La batterie de 5000 mAh se recharge rapidement, jusqu'à 33 watts.

Disponibilité et prix : un positionnement entrée de gamme

Le nouveau smartphone HMD Global s'apprête désormais à faire son entrée sur le marché français. Positionné sur le segment des appareils d'entrée de gamme, son prix est de 269 euros sur la boutique en ligne officielle. Ce nouveau smartphone embarque Android 14 dès le lancement et reprend la fonctionnalité Detox Mode appréciée des utilisateurs du Skyline. En termes de mises à jour, HMD Global s'engage sur deux ans de mises à jour d'Android et trois ans de patchs de sécurité.

Et les accessoires ?

Côté accessoires, si l'on peut s'attendre à trouver des kits de réparation chez iFixit, à l'instar des modèles Pulse et Skyline, aucune information n'a filtré pour l'instant concernant la disponibilité et les tarifs de ces coques supplémentaires.