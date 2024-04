29 avril 2024 à 00h15 par La rédaction | 29 avril 2024 à 07h54

HMD lance ses nouveaux smartphones faciles à réparer : les Pulse Pro et Pulse

HMD, la société derrière les smartphones Nokia, s'attaque au marché des mobiles économiques avec sa nouvelle gamme Pulse.

Cette gamme se distingue par leur réparabilité permettant aux utilisateurs de remplacer eux-mêmes les composants défectueux, sans expertise technique particulière. Que ce soit un écran fissuré, un port de charge abîmé, une coque arrière rayée ou une batterie usée, la réparation peut se faire avec kits de réparation complets, développés en collaboration avec iFixit, sont disponibles à l'achat pour 24.90 €.

HMD Pulse Pro

Le HMD Pulse Pro est un smartphone qui offre un excellent rapport qualité-prix. Il est parfait pour les utilisateurs soucieux de leur budget et de l'environnement, sans pour autant faire de compromis sur les performances. Un des points forts du HMD Pulse Pro est sa conception modulaire, qui facilite la réparation des composants défectueux.

Son écran LCD de 6,65 pouces offre une résolution de 720 x 1612 pixels. Il est équipé d'un processeur Unisoc Tiger T606 couplé à 4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM, selon la configuration choisie. Une carte micro SD de 256 Go peut être ajoutée.

Le smartphone dispose d'un module photo principal et frontal de 50 mégapixels accompagné d'un capteur de profondeur.

Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et supporte la charge à 20 watts.

Le HMD Pulse Pro est disponible en trois coloris (Vert Glacier, Violet Crépuscule et Noir Océan) à partir de 179.90 €.

HMD Pulse+

Le HMD Pulse+ est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels. L'appareil photo frontal est de 8 mégapixels.

Sa batterie est de 5000 mAh et prend en charge la charge rapide 10W. Le HMD Pulse+ est aussi conçu pour être facilement réparable par ses utilisateurs. En cas de panne, il est possible de remplacer soi-même l'écran, le port de charge, la coque arrière ou la batterie, sans avoir recours à un technicien spécialisé.

Il est disponible en plusieurs coloris : Dreamy Pink, Glacier Green, Twilight Purple, Meteor Black et Black Ocean au prix de 149.90 €.

HMD Pulse

Le HMD Pulse reprend en grande partie le design et les dimensions de la version "+", à quelques exceptions près : ce modèle propose un capteur principal de 13 mégapixels et un capteur avant de 8 mégapixels. Il est doté de 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, extensible via une carte micro SD. Le HMD Pulse supporte la charge rapide 10W. Il est commercialisé au prix de 129,90 €.