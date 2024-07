19 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

HMD Skyline : un smartphone réparable qui ne sacrifie ni la performance ni le prix

HMD, longtemps dans l'ombre de Nokia, a su se démarquer en se concentrant sur les smartphones réparables et accessibles. Fidèle à cette stratégie, Ce fabricant vient de dévoiler le Skyline, un smartphone "au service de l'humain".

Dans l'espoir de se faire remarquer sur un marché des smartphones déjà bien saturé, ce nouveau modèle adopte une double stratégie : il s'adresse à la fois aux fans nostalgiques de la gamme Lumia de Nokia et aux utilisateurs à la recherche d'un appareil performant et facile à réparer.

Un design ingénieux pour une réparation simplifiée

En effet, le Skyline se distingue par sa conception ingénieuse qui permet aux utilisateurs de le réparer eux-mêmes, en toute simplicité. Un mécanisme innovant permet d'ouvrir le capot arrière en un tournemain, grâce à une simple vis, offrant un accès direct aux composants internes.

Une modularité facilitant le remplacement des composants

Cette conception modulaire facilite le remplacement de nombreux éléments clés, tels que les ports de charge, les capots arrière et même la batterie. Sa conception modulaire facilite considérablement la réparation, avec un processus 65% moins complexe par rapport au premier smartphone réparable de la marque.

Robustesse et protection

Malgré sa facilité d'ouverture, le Skyline conserve sa robustesse avec sa certification IP54 même après démontage. Ce prodige est rendu possible par un joint en mousse ingénieux autour de l'écran, assurant une protection intacte même lors de son remplacement. La batterie, quant à elle, est dotée d'une doublure en plastique pour une extraction aisée.

De plus, le HMD Skyline offre la possibilité de réparer les ports de charge endommagés et les capots arrière rayés, prolongeant ainsi sa durée de vie. Et pour garantir une réparabilité à long terme, HMD Global s'engage à fournir des pièces détachées pendant 7 ans.

Un écran performant et des haut-parleurs stéréo

Ce smartphone est doté d'un écran pOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz. Il prend en charge la technologie HDR10 pour des images plus réalistes et des haut-parleurs stéréo sont présents.

Il est doté du processeur Snapdragon 7s Gen 2, le classant dans la catégorie des smartphones de milieu de gamme. Sa configuration est de 8 à 12 Go de mémoire vive et de 128 à 256 Go de stockage.

Une batterie performante et une fonction de charge inversée

Alimenté par une batterie de 4600 mAh compatible avec la charge rapide 33 W filaire et 15 W sans fil Qi2, le constructeur promet une autonomie de plus de deux jours.

Cerise sur le gâteau, le Skyline dispose d'une fonction de charge inversée à 5 W pour recharger vos autres appareils. HMD assure que la capacité de la batterie reste à 80% minimum après 800 cycles de charge complets, d'après leurs tests.

Un selfie de qualité et des fonctionnalités pratiques

Pour la photo, HMD frappe fort avec un triple module : un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif 4x de 50 mégapixels.

Pour les adeptes des selfies, un capteur frontal de 50 Mpx avec autofocus et suivi oculaire est de la partie. Et pour plus de praticité, une fonction "selfie gestuel" permet de déclencher la prise de vue à distance d'un simple signe de la main.

Le HMD Skyline est également personnalisable grâce à son bouton personnalisé pour effectuer une action lorsqu'il est maintenu enfoncé et une autre lorsqu'il est pressé deux fois.

Prix et disponibilté

Le Skyline est commercialisés en deux couleurs : rose néon et noir torsadé à partir de 499 € pour la version (8 + 128 Go) et 599 € pour le modèle (12 + 256 Go).