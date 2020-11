19 novembre 2020 à 05h00 par Philippe

Honor 10X Lite : bonne autonomie et quad cam pour moins de 200 euros

Le Honor 10X Lite se distingue par son appareil photo intégrant quatre objectifs, d'un écran de 6,67 pouces et d'une batterie de 5000 mAh. Avec le lancement de ce modèle, Honor s'est également associé à Wattpad, une plateforme sociale dédiée au partage d'histoires, qui permet de publier des récits.

Alimenté par une batterie de 5000mAh, le Honor 10X Lite est également équipé d'une fonction SuperCharge de 22,5 W permettant à l'appareil d'être entièrement chargé en 95 minutes. Il dispose également d'une fonction de " charge inversée " de 2,5 W OTG qui permet aux utilisateurs de charger d'autres appareils compatibles avec le Honor 10X Lite

Pour la photographie, le Honor 10X Lite est doté de 4 caméras dont une principale de 48 Mpx, un super grand angle de 8 Mpx, une caméra macro de 2 Mpx ainsi qu'un assistant de profondeur de 2 Mpx. Pour ceux qui aiment prendre en photo la nature ou les panoramas urbains, l'objectif super grand angle de 8 Mpx donne la possibilité d'avoir un angle de vision de 120 degrés. De son côté, l'appareil photo frontal de 8 Mpx permet de prendre de selfies avec une gamme de filtres et d'effets.

Sa capacité de stockage est de 128 Go extensible par carte microSD (jusqu'à 512 Go). Fonctionnant sous EMUI 10.1 et Android 10, le Honor 10X Lite est équipé d'un nouveau mode " multi-fenêtres " et d'un mode " livre électronique ". Le mode multi-fenêtres permet aux utilisateurs de visualiser deux applications différentes simultanément. Avec le mode livre électronique, les utilisateurs qui aiment la lecture sur leur smartphone peuvent profiter d'une expérience de lecture proche de celle du papier et de la liseuse électronique.

Le Honor 10X Lite est disponible en deux couleurs "Midnight Black" et "Emerald Green" au prix de 229,00 avec une remise de 30 €. Un bracelet Honor Band 5 sport est également offert à la Fnac, Darty et Boulanger.