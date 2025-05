28 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Honor 400 : 200 MP, IA, autonomie record… une nouvelle référence du milieu de gamme

Avec le lancement du Honor 400, la marque technologique Honor signe une entrée remarquée sur le segment du milieu de gamme. Ce nouveau smartphone promet de redéfinir les standards en combinant photographie boostée à l’IA, écran ultra lumineux, grande autonomie et interface intelligente. Ce nouveau modèle s’adresse à une génération de créateurs à la recherche d’un outil polyvalent, sans exploser leur budget.

Un appareil photo de 200 MP propulsé par l’IA

Le Honor 400 s’impose comme un photophone de référence dans sa catégorie. Son capteur principal de 200 mégapixels (f/1.9) repose sur un grand capteur 1/1.4", complété par une double stabilisation OIS + EIS, pour des clichés nets même en conditions lumineuses difficiles. Il est épaulé par un module ultra grand-angle/macro de 12 MP (112°) et un impressionnant capteur selfie de 50 MP.

Mais c’est l’intelligence artificielle qui transforme l’expérience photographique : grâce au moteur Honor Image Engine, les fonctions comme le AI Super Zoom 30x, le AI Portrait Snap pour des portraits nets même en mouvement, ou encore les modes cinématographiques Harcourt et Film Simulation apportent une qualité artistique rarement vue à ce niveau de prix.

Créativité libérée grâce aux outils d’édition IA

Honor fait un pas de géant en matière de création de contenu. Le Honor 400 est le premier smartphone de la marque à intégrer Veo 2 de Google, un modèle de génération vidéo permettant de transformer une photo en vidéo animée. L’édition ne s’arrête pas là : le collage de photos animées, les outils de suppression d’éléments indésirables (passants, reflets) ou encore les fonctions AI Eraser et Outpainting font du Honor 400 un véritable studio créatif de poche.

Autonomie renforcée, recharge express

Doté d’une batterie en silicium-carbone de 5300 mAh, le HONOR 400 promet une autonomie de deux jours, même à basse température (-20°C). Grâce au Honor SuperCharge 66W, il peut retrouver 44 % de batterie en 15 minutes et atteindre 100 % en moins d’une heure. Une solution idéale pour les utilisateurs mobiles exigeants.

Des performances équilibrées et un design soigné

Sous le capot, le processeur Snapdragon 7 Gen 3 associé à 8 Go de RAM (extensibles virtuellement à 16 Go) et jusqu’à 512 Go de stockage assure une utilisation fluide, y compris pour les jeux et le multitâche. Le GPU Turbo X optimise les performances graphiques, tandis que la certification IP65, le NFC, l’eSIM 5G, les haut-parleurs stéréo et le port infrarouge complètent une fiche technique dense.

Le tout tient dans un boîtier compact (156,5 x 74,6 x 7,3 mm pour 184 g), élégant et résistant aux traces de doigts. L’arrière en verre dépoli offre un toucher premium, et l’écran occupe presque toute la face avant.

Un écran taillé pour l’extérieur

L’écran AMOLED de 6,55 pouces (FHD+, 2736 x 1264 px, 120 Hz) atteint une luminosité record de 5000 nits en HDR, garantissant une lisibilité parfaite même en plein soleil. Le Motion Stability Mode, pensé pour les personnes sensibles au mal des transports, réduit les effets de nausée pendant l’utilisation en mouvement.

MagicOS 9.0 : une interface IA riche en fonctionnalités

Le Honor 400 embarque MagicOS 9.0 sous Android 15, une surcouche dopée à l’IA qui intègre :

Traduction en temps réel

Résumé automatique de documents

Sous-titres live

Magic Portal pour un multitâche fluide

Outils de rédaction assistée par IA

Détection de deepfake intégrée, renforçant la sécurité lors des appels vidéo.

L’assistant Gemini de Google est également de la partie accessible via une pression longue sur le bouton d’alimentation.

Prix et disponiblité

Disponible en trois coloris – Midnight Black, Desert Gold et Meteor Silver (exclusivité honor.com) – le Honor 400 est proposé à 499,90 € pour la version 8 Go / 256 Go et 579,90 € pour la version 8 Go / 512 Go.