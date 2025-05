07 mai 2025 à 07h08 par La rédaction

Honor 400 Lite : un smartphone abordable qui mise sur l'innovation photo

Avec son nouveau 400 Lite, Honor revisite les standards de l’entrée de gamme en misant sur un design raffiné, des performances solides et une innovation d’interface inspirée des flagships. Le tout pour moins de 300 euros.

Honor n’a pas l’habitude de faire les choses à moitié, même lorsqu’il s’agit de ses modèles les plus abordables. Le lancement du Honor 400 Lite, disponible dès maintenant au prix de 299 € (à 249 € en ce moment avec l'offre de lancement), le confirme avec éclat. Ce smartphone, classé en milieu de gamme, se dote de nombreux atouts habituellement réservés à des modèles bien plus coûteux.

Un bouton inédit dédié à la photographie, inspiré des iPhone

La principale nouveauté du Honor 400 Lite ne passe pas inaperçue : un bouton physique baptisé AI Camera est intégré sur la tranche de l’appareil. Il permet d’activer rapidement l’appareil photo, de capturer des clichés, de zoomer via un simple glissement de doigt ou encore de faire la mise au point avec une demi-pression, à la manière d’un déclencheur d’appareil photo professionnel.

Cette touche multifonction offre également un accès direct à Google Lens, ouvrant la voie à la reconnaissance d’objets, la traduction en temps réel dans plus de 100 langues, ou encore l’identification de plantes et d’œuvres d’art. En somme, ce bouton transforme le smartphone en véritable outil d’exploration visuelle intelligent, à l’instar des modèles premium d’Apple, mais à un tarif bien plus accessible.

Photographie : des ambitions affirmées

Honor ne lésine pas non plus sur les capteurs photo. Le 400 Lite embarque un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.75), capable de produire des clichés riches en détails, même en basse lumière, notamment grâce à l’algorithme maison HONOR RAW Domain. Il est épaulé par un capteur ultra grand-angle et de profondeur de 5 MP, suffisant pour dépanner mais plus anecdotique dans la pratique.

Trois modes de portraits (x1, x2, x3) permettent aux utilisateurs d’expérimenter différentes focales selon le cadrage souhaité. Côté selfie, la caméra frontale de 16 MP s’enrichit d’une fonction Selfie Light pour améliorer les rendus en faible luminosité. Les amateurs de portraits seront comblés par les effets bokeh naturels proposés par l’IA.

Un écran AMOLED bluffant et protecteur pour les yeux

Autre argument de poids : l’écran. Le Honor 400 Lite est équipé d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces en définition FHD+ (1080x2412), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe impressionnante de 3 500 nits. De quoi assurer une excellente lisibilité même en plein soleil.

La marque met également l’accent sur le confort oculaire, avec pas moins de sept technologies dédiées : gradation PWM 3840 Hz, filtre matériel de lumière bleue, mode E-Book, ajustement dynamique de la luminosité et même un mode circadien pour favoriser le sommeil.

Des performances honnêtes

Le 400 Lite s’appuie sur le processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, épaulé par 8 Go de RAM (extensibles via RAM Turbo) et 256 Go de stockage. Il offre une connectivité 5G, mais se limite au Wi-Fi 5 .

Autonomie généreuse et recharge rapide

Avec sa batterie de 5 230 mAh, le smartphone promet une bonne autonomie en usage quotidien. Il est compatible avec une charge rapide 35 W, permettant de récupérer 52 % de batterie en 30 minutes et une charge complète en 73 minutes. Honor promet également une longévité prolongée, avec une capacité conservée à plus de 80 % après 1 000 cycles.

Un design soigné, entre finesse et résistance

Disponible en Velvet Grey et Velvet Black, le Honor 400 Lite adopte un design épuré avec un dos effet velours, une épaisseur contenue de 7,29 mm et un poids plume de 171 g. Il bénéficie d’une certification IP64 contre la poussière et les éclaboussures, et d’une résistance cinq étoiles aux chutes selon la certification SGS.

Un avant-goût de la série Honor 400

Le lancement du 400 Lite marque aussi l’ouverture des hostilités pour la série Honor 400, avec les modèles 400 et 400 Pro dans les starting-blocks. Ces deux modèles, qui miseraient sur des capteurs photo de 200 MP, des écrans ultra lumineux et des processeurs Snapdragon de dernière génération, promettent de repousser encore les limites de la photographie mobile assistée par IA. Une montée en gamme qui confirme les ambitions de Honor sur tous les segments du marché.