27 mars 2024 à 00h15 par La rédaction | 27 mars 2024 à 08h48

Honor 90 Smart 5G : un concentré de puissance et d'innovation à prix abordable

Honor lance un nouveau smartphone : le Honor 90 Smart 5G. Ce modèle se veut attractif en offrant des fonctionnalités intéressantes avec un prix très correct.

Pour ce faire, le HONOR 90 Smart 5G est doté d'un appareil photo principal de 108 MP avec un capteur de 1/1,67 pouce. En augmentant l'absorption de lumière, le HONOR 90 Smart 5G prend en charge le binning de pixels 9-en-1 pour atteindre une taille de pixel de 1,92 µm, permettant à l'appareil photo de capturer des images plus lumineuses dans des conditions de faible luminosité.

Le HONOR 90 Smart 5G dispose également du Mode Portrait qui prend en charge un zoom 2X, offrant une gamme variée d'usages qui permet aux utilisateurs de capturer de nombreux types de moments avec une grande polyvalence. Il dispose également d'une fonction du mode Multi-Vidéo qui permet aux caméras avant et arrière de fonctionner en même temps, afin de capturer des sujets et des paysages de façon plus harmonieuse.

D'après le fabriquant, l'autonomie de la batterie de 5 330 mAh est prometteuse car sur une seule charge, le HONOR 90 Smart 5G permet de visionner jusqu'à 16,6 heures de streaming vidéo, de naviguer durant 17,9 heures sur les réseaux sociaux ou de passer 37,8 heures d'appels.

Il est doté d'un écran HONOR FullView de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ et 16,7 millions de couleurs. Le HONOR 90 Smart 5G est équipé des fonctions Circadian Night Display et Dynamic Dimming. Il bénéficie aussi de la certification de TÜV Rheinland pour sa capacité à limiter les émissions de lumière bleue lors d'une utilisation prolongée sans causer de fatigue oculaire.

Sa capacité de stockage est de 128 Go. Il est également équipé de HONOR RAM Turbo (4 Go + 4 Go), une technologie propriétaire de HONOR qui déplace une partie de la mémoire flash vers la RAM, ce qui signifie que 4 Go de RAM peuvent être augmentés à 8 Go.

Prix et disponibilité

Le HONOR 90 Smart 5G est disponible en deux coloris : Emerald Green et Midnight Black. Il est commercialisé à 249 €.