30 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Honor 9A, un smartphone à prix réduit avec une batterie très longue durée

La marque chinoise Honor annonce le lancement d'un nouveau modèle, le Honor 9A. Ce modèle se distingue par son petit prix à 149,00 €, et sa batterie d'une grande capacité de 5000mAh. Selon les données du constructeur, le Honor 9A peut tenir jusqu'à 33 heures d'appels 4G, jusqu'à 35 heures de lecture vidéo et jusqu'à 37 heures de lecture radio FM. En complément de ses 3 Go de RAM, sa capacité de stockage interne est de 64 Go extensible par carte microSD (jusqu'à 512 Go).

En ce qui concerne la photographie, le Honor 9A est équipé d'un appareil photo triple caméra, logé à l'arrière dans le coin supérieur gauche et comprenant un capteur principal de 13 Mpx avec une ouverture de f/1,8, un appareil photo grand angle de 5 Mpx ainsi qu'un assistant de profondeur de 2 Mpx. L'appareil photo ultra grand angle de 120° offre des prises de vue plus larges. Grâce à la correction de la distorsion, le Honor 9A offre un champ de vision de 120° qui permet aux utilisateurs de capturer plus de paysages en une seule prise. Une caméra frontale de 8 mégapixels est logée dans l'écran Fullview de 6,30 pouces.

Fonctionnant sous Android 10, le Honor 9A s'appuie sur HMS (Huawei Mobile Services), un écosystème d'applications et de services dédiés via la Huawei App Gallery.

Le Honor 9A est disponible en deux coloris, "Midnight Black" et "Phantom Blue".