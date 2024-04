30 avril 2024 à 00h15 par La rédaction

Honor bouscule le marché des smartphones de milieu de gamme avec le 200 Lite

Honor a dévoilé le 200 Lite, un smartphone de milieu de gamme surclassant largement le 90 Lite de 2023. Ce modèle se démarque en privilégiant la caméra frontale, promettant des selfies plus réussis que ceux de ses concurrents.

Le Honor 200 Lite est pourvu d'une caméra frontale de 50MP. Ce smartphone dispose en outre de l'algorithme de pointe RAW Domain d'Honor permettant de réaliser des portraits équilibrés grâce à une mise au point précise et de conserver un haut niveau de détails. Il est capable d'adapter automatiquement le champ de vision entre 1x et 0.8x, et de capturer des selfies de groupe tout en préservant les détails de l'arrière-plan. De plus, le Honor 200 Lite intègre un mode Selfie Light, un éclairage dédié aux selfies qui crée des effets de lumière artistiques.

Le Honor 200 Lite est également doté d'un système de triple caméra arrière. Ce système comprend une caméra principale de 108MP, d'un appareil photo grand-angle de 5MP et d'un appareil photo macro de 2MP. Grâce à son ouverture de f/1.75 et 108 millions de pixels avec le mode HIGH-RES, la caméra principale garantit des photos avec une bonne clarté dans des conditions de faible luminosité. Le Honor 200 Lite intègre également trois modes distincts pour capturer des portraits captivants à différentes distances et créer des effets de bokeh progressifs qui imitent la vision naturelle des yeux.

Fin et léger, son épaisseur est de 6,78 mm avec un poids de 166 grammes. Il peut résister à des chutes accidentelles d'une hauteur de 1,65 mètre selon le fabricant.

Propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 6080, le Honor 200 Lite est équipé de 8GB de mémoire et d'un grand espace de stockage de 256GB. Il intègre également la technologie Honor RAM Turbo (8GB+8GB), qui optimise l'enregistrement des fichiers en déplaçant une partie de la mémoire flash vers la RAM.

Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et une luminosité HDR maximale de 2000 nits. Sa batterie de 4500mAh est compatible avec la SuperCharge Honor 35W.

Prix et disponibilité

Le HONOR 200 Lite est disponible en 3 couleurs (Starry Blue Cyan Lake et Midnight Black) à partir de 329,90 € avec un Honor Band 9 (valeur 59,90 €), une paire d'écouteurs Choice X5 (valeur 49,90€) et un coupon de 30 € offerts.