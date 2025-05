26 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Honor défie les smartphones haut de gamme : 6 ans de mises à jour Android sur les Honor 400 dès 299 €

À l'occasion de la conférence Google I/O 2025, Honor a annoncé un engagement majeur qui marque un tournant dans l’industrie des smartphones : les nouveaux modèles Honor 400 et Honor 400 Lite bénéficieront de six ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité. Cette décision, saluée par les observateurs du marché, s'inscrit dans une volonté claire de démocratiser l'accès à des appareils durables et intelligents, même à des prix abordables.

Android 16 dès 2025 et fonctionnalités IA révolutionnaires

Les Honor 400 et 400 Lite seront livrés directement avec Android 16, la toute dernière version de l’OS mobile de Google, attendue pour le second semestre 2025. Grâce à une collaboration technologique étroite avec Google, ces modèles profiteront d’intégrations d’intelligence artificielle de nouvelle génération, dont certaines fonctionnalités sont rendues possibles via Google Cloud Vertex AI.

Parmi elles, la plus remarquée : la technologie Veo 2, un modèle de génération vidéo avancé de Google. Elle permettra aux utilisateurs du HONOR 400 de transformer des images statiques — qu’il s’agisse de photos personnelles ou de créations IA — en vidéos animées de 5 secondes, prêtes à être partagées sur Android comme iOS. Une avancée majeure pour les créateurs de contenu et les amateurs de réseaux sociaux.

Honor, un pionnier Android qui accélère l’innovation

L’annonce de Honor s’inscrit dans une dynamique de longue date. Le fabricant chinois a su se positionner comme un acteur de premier plan dans le développement et le déploiement des nouvelles versions Android. L’année dernière, HONOR avait déjà marqué les esprits en proposant l’une des toutes premières versions bêta d’Android 15 à ses utilisateurs.

Dans cette continuité, la bêta 3 d’Android 16 est d’ores et déjà disponible depuis le 7 mai 2025 sur le Honor Magic7 Pro, signe de la maturité technologique de la marque. Cette version sera étendue au HONOR Magic V3 ainsi qu'aux nouveaux Honor 400 et 400 Lite, via une future mise à jour de MagicOS, l’interface maison de Honor basée sur Android 16.

Vers une longévité accrue pour les smartphones abordables

Jusqu’ici, seuls les smartphones haut de gamme bénéficiaient de mises à jour prolongées. Honor a déjà promis 7 ans de support logiciel pour sa gamme premium Magic Pro et Magic V, se plaçant ainsi au niveau de Google et Samsung. Mais en élargissant désormais cet engagement à ses modèles plus accessibles, Honor envoie un message fort au marché : la longévité logicielle ne doit plus être un luxe.

Cette annonce est d’autant plus marquante que le Honor 400 Lite est proposé à moins de 300 euros. Offrir six années de mises à jour à ce niveau de prix constitue un changement de paradigme pour les utilisateurs soucieux de leur budget, mais aussi de la durabilité de leurs appareils.

Un nouveau standard de l’industrie ?

L’évolution du support logiciel chez Honor s’explique aussi par des avancées structurelles du côté de Google. Android devient plus modulaire, facilitant le travail des constructeurs. De leur côté, les fabricants de puces comme Qualcomm étendent la prise en charge de leurs SoC : le Snapdragon 8 Elite sera ainsi suivi pendant 8 ans, contribuant à prolonger la vie des appareils.

Cette combinaison d’efforts ouvre la voie à une nouvelle ère de durabilité mobile, dans laquelle Honor entend bien jouer un rôle moteur. L’ Honor Alpha Plan, programme global de la marque en faveur de l'innovation collaborative et du partage de valeur, incarne cette ambition stratégique à travers un écosystème plus ouvert et pérenne.