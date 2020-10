01 octobre 2020 à 05h30 par Philippe

Honor fait évoluer sa montre connectée Honor Watch GS Pro avec de nouvelles déclinaisons

La montre connectée Honor Watch GS Pro s'habille de nouvelles couleurs et à partir du mois d'octobre, la marque lance deux nouvelles éditions "Camo Blue" et "Camo Grey".

Au niveau de ses caractéristiques, la Honor Watch GS Pro se distingue par son autonomie de 25 jours. Elle a d'ailleurs reçu le prix "Outdoor Innovation Wearable Gold Award" de l'IFA.

Elle est alimentée par le chipset Kirin A1, permettant d'économiser de la batterie et de maximiser le temps d'utilisation. Dans des scénarios d'utilisation classique, la montre peut fonctionner jusqu'à 25 jours avec une seule charge complète. Pour les utilisateurs qui mènent un style de vie plus actif, la Honor Watch GS Pro peut encore se targuer d'une autonomie de 48 heures en mode GPS et d'une autonomie de 100 heures en mode économie d'énergie et GPS. La Honor Watch GS Pro se recharge entièrement en moins de 2 heures.

Son cadran rond, cerclé d'un anneau de métal, est entouré d'un cadran en acier inoxydable. La smartwatch est dotée d'un écran rond AMOLED de 1,39 pouces qui peut s'adapter à différents niveaux de luminosité. De plus, elle est fournie avec une variété de cadrans animés préinstallés.

La Honor Watch GS Pro a passé avec succès non moins de 14 tests de qualité MIL-STD-810G comme des tests de température, d'humidité ou de secousses par exemple afin de simuler des conditions extérieures extrêmes.

Soutenue par un double système GPS, la montre permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs itinéraires et d'activer plus tard la fonction "Route Back" s'ils souhaitent revenir sur leurs pas. Outre la randonnée et l'escalade, la Honor Watch GS Pro dispose également de plus de 100 modes d'entraînement. On compte notamment la natation, le triathlon, la course à pied, le cyclisme, le rameur et le trail. Il existe également des modes "ski" récemment lancés qui présentent diverses fonctions telles que le snowboard et le ski de fond.

La Honor Watch GS Pro peut prévoir les changements météorologiques et envoyer des alertes si un temps violent s'annonce. Elle envoie également des rappels sur les horaires du lever et du coucher du soleil, les horaires des marées afin que les utilisateurs ne se retrouvent jamais surpris ou en situation de difficulté.



La Honor watch GS Pro est disponible à partir de 249€ sur le site Hihonor et chez les enseignes Fnac, Darty, Boulanger et Amazon. Elle bénéficie d'une offre de 50€ de remise immédiate jusqu'au 11 octobre portant son prix à 199€.