02 novembre 2021 à 01h00 par Philippe

Honor fait son grand retour en France avec le Honor 50

Avec le Honor 50, la marque chinoise revient sur le marché français avec les services Google à son bord.

Équipé d'une caméra frontale de 32MP avec angle de vue élargi à 90°2, le Honor 50 permet de prendre des selfies et même des " groupfies " avec un cadre plus large. Il est doté d'un quadruple appareil photo, comprenant un capteur principal de 108 MP, un objectif grand angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de champ de 2 MP.

Avec ses six modes de tournage multi-vidéo utilisant les caméras avant et arrière en même temps, le Honor 50 permet de passer aisément d'une caméra à l'autre en temps réel, offrant ainsi aux utilisateurs plus de flexibilité pour filmer du contenu sous différents angles et perspectives. L'enregistrement de contenu s'accompagne d'un vaste panel de choix, qu'il s'agisse d'appliquer le mode beauté ou de capturer des photos à partir de vidéos. De plus, l'utilisation de templates vidéo prédéfinis (Storia) donne la possibilité de créer des vidéos de qualité professionnelle sans aucune connaissance technique. Les créateurs de contenus vidéos peuvent également utiliser les micros de leurs écouteurs ou leurs casques sans fil Bluetooth pendant l'enregistrement vidéo, offrant ainsi une expérience de vlogging.

Au niveau du design, le Honor 50 présente un cadre ultra-mince à l'avant et des bords en verre poli 2,5D sur les côtés supérieur et inférieur de l'écran, présentant une surface lisse. Le Honor 50 adopte un look " Dual Ring " composé de deux cercles concentriques au dos S'inspirant de l'esthétique des bagues de joaillerie, le cercle supérieur comportant l'appareil photo principal est poli afin de lui donner un look plus classique.

Un affichage à 120 Hz

Le Honor 50 est équipé d'un écran OLED de 6,57 pouces, incurvé à 75 degrés, d'une résolution FHD+ de 2340 x 1080 pixels. L'écran peut reproduire 1,07 milliard de couleurs et couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Il bénéficie d'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et d'un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz.

Une puissance améliorée grâce à un processeur rapide et des capacités de charge rapide

Doté d'une batterie cellule unique à double boucle, le Honor 50 peut facilement supporter une journée complète d'utilisation ininterrompue grâce à sa batterie de 4 300 mAh. L'appareil est doté de la technologie HonorSuperCharge 66W, permettant de recharger la batterie à 70 % en 20 minutes à l'aide du chargeur fourni.

Pour les gamers, le Honor 50 est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 778G 5G et Il profite du GPU Turbo X pour la technologie graphique.

Sous Android 11, le Honor 50 est équipé de la surcouche Magic UI 4.2

Prix et disponibilité

Il est disponible en version Frost Crystal, qui s'inspire des cristaux de neige. Le Honor 50 est également commercialisé en version "HonorCode", un coloris " monogramme " intégrant le logo Honor sur le dos du boîtier, ainsi que dans un vert élégant "Emerald Green" et un noir "Midnight Black".

Le Honor 50 sera disponible en France à partir du 4 novembre, au prix de 549 € dans sa version 6/128 Go, et 599 € dans sa version 8/256 Go.

Lors du lancement, le Honor 50 Lite a également été annoncé. Il est également équipé du HonorSuperCharge 66W, d'un écran FullView de 6,67 pouces et d'une Quad cam de 64MP. Le Honor 50 Lite est disponible en "Deep Sea Blue", "Space Silver" et "Midnight Black", et sera vendu au prix de 299 € à partir du 18 novembre.