10 juin 2020 à 05h00 par Philippe

Honor lance un pack avec le modèle 9X Lite et le bracelet connecté Band 5 sport pour 199 €

Honor lance un pack comprenant le Honor 9X Lite Vert et le bracelet connecté Honor Band 5 sport, pour un prix total de 199 euros. Ce pack est disponible en exclusivité dans les magasins Fnac et Darty, et sur leurs sites internet respectifs.

Honor 9X Lite

Le Honor 9X Lite est doté d'un écran FullView de 6,5 pouces et d'un double module photo arrière comprenant : un appareil photo principal de 48 Mpx avec ouverture à F/1.8, et une caméra de 2 Mpx pour la profondeur de champ. . La caméra à l'avant est de 8 mégapixels. Cette version light est alimentée par le chipset Kirin 710 et la technologie GPU Turbo. Il est doté de 4 Go de Ram et de 128 Go extensible une micro-SD.

Il est équipé d'une batterie de 3 750 mAh. Le Honor 9X Lite dispose également d'un capteur d'empreintes digitales. Il pèse 188 grammes et mesure 160,4 x 76,6 x 8,0 mm.

De plus, il est certifié Full Care Display par TÜV Rheinland ; L'écran du 9X Lite protège les yeux de ses utilisateurs lors de longues utilisations grâce à plusieurs technologies et utilisations permettant notamment de réduire la lumière bleue et d'adapter la luminosité et colorimétrie de l'écran à l'environnement.

Honor Band 5 Sport

Honor Band 5 Sport est un bracelet connecté qui intègre un capteur de mouvement sur six axes afin de suivre la position et les gestes de l'utilisateur, et lui fournir des conseils si nécessaire. Equipé d'un écran OLED noir et blanc, il accompagne pendant 14 jours grâce à sa batterie de 77 mAh.