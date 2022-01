13 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

Honor Magic V : la marque lance son premier smartphone pliable

Le fabricant chinois Honor a présenté son premier modèle de smartphone pliant : le Magic V. A l'instar de Samsung, il vient rejoindre la liste des fabricants qui proposent un smartphone pliable dans leur catalogue.

Ce premier smartphone pliable 5G chez Honor est alimenté par le tout nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Doté d'une charnière ultra-mince, d'un écran extérieur plus large et de sa dernière interface Magic UI 6.0, le Honor Magic V fait un grand pas en avant avec l'arrivé de son smartphone pliable.

Des écrans prometteurs

Le Honor Magic V est doté d'un écran OLED incurvé à 44° de 6,45 pouces lorsqu'il est plié, ce qui lui confère un rapport d'aspect plus large (21,3:9) que les propositions de la concurrence. Cela rend l'appareil agréable à utiliser et fonctionnel, équivalent à l'expérience d'un smartphone traditionnel. Équipé d'une charnière innovante en forme de goutte, le Honor Magic V se déploie sur un écran extra-large de 7,9 pouces, offrant une expérience immersive semblable à celle d'une tablette.

Les écrans du Honor Magic V prennent en charge une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 % et affichent jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d'une large gamme de couleurs avec une bonne clarté. Le taux de rafraîchissement de l'écran peut aller jusqu'à 120 Hz. Le Honor Magic V est d'ailleurs le premier smartphone pliable à recevoir la certification " IMAX Enhanced ".

Le Honor Magic V est le premier smartphone pliable à être équipé du tout nouveau processeur 5G Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm soutenu par le dernier GPU Adreno. Le Honor Magic V est également équipé de 12 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Une version avec 512 Go de stockage est également disponible.

Pour que les utilisateurs puissent profiter d'une connectivité et de performances réseau ininterrompues lorsqu'ils passent d'un réseau Wi-Fi à un réseau cellulaire, le Honor Magic V prend en charge le nouveau LINK Turbo X afin d'accélérer des vitesses de téléchargement.

Le Honor Magic V dispose d'un système de refroidissement comprenant du graphène de troisième génération et un système de gestion thermique pour refroidir le téléphone tout en maintenant son efficacité.

Une bonne configuration photo

Honor continue de progresser en matière d'imagerie avec le Honor Magic V, qui dispose d'un quadruple appareil photo alimenté par IA, avec un appareil photo arrière de 50 Mpx et un appareil photo avant de 42 Mpx qui permettent de réaliser des photos et des vidéos dans trois modes : nuit, HDR, zoom.

En outre, le Honor Magic V prend en charge la fonction Multifenêtres, ce qui permet de diviser l'écran en plusieurs fenêtres et permet aux utilisateurs de profiter de différents types de contenu en même temps, de les personnaliser et de les organiser selon leur style préféré. Le Honor Magic V détecte et recommande automatiquement du contenu pour le multi-screen en fonction de l'utilisation.

Des fonctions de confidentialité et de sécurité élevées

Ce modèle est doté d'un double système de sécurité (HTEE+QTEE). Le Honor Magic V est également équipé d'une puce de sécurité indépendante qui offre une meilleure sécurité pour les mots de passe et les données biométriques comme les empreintes digitales.

Doté d'une batterie à double circuit, le Honor Magic V est alimenté par une batterie de 4 750 mAh. Le Honor Magic V prend en charge la fonction Honor SuperCharge 66W, qui permet de recharger la batterie à 50 % en seulement 15 minutes.

Prix et disponibilité

Le Honor Magic V est disponible en trois couleurs : Noir, Space Silver et Burnt Orange. Le Honor Magic V sera commercialisé en Chine à partir du 18 janvier, au prix de 9 999 RMB pour la version 12+256 Go, et de 10 999 RMB pour la version 12+512 Go.