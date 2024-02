06 février 2024 à 00h15 par La rédaction

Le Honor Magic V2 RSR Porsche Design, une édition spéciale du smartphone pliable Magic V2, arrive bientôt

À l'occasion du lancement européen de son smartphone pliable Magic V2, Honor s'est associé à Porsche Design pour proposer une version spéciale inspirée de l'univers de l'automobile.

Le dos du smartphone est en gris agate, une couleur classique de Porsche, et rappelle le capot d'une 911. Une fois replié, le smartphone mesure 9,9 millimètres d'épaisseur, soit la même épaisseur que la version en similicuir du Magic V2 traditionnel. Il pèse 234 grammes, soit trois grammes de plus que la version standard.

Le Honor Magic V2 RSR se distingue de la version standard par son revêtement d'écran NanoCrystal Shield. Ce matériau, dont la dureté est de 7 sur l'échelle de Mohs, est comparable au quartz. Il est donc très résistant aux rayures, même celles causées par des couteaux ou des limes en acier. Cependant, ce revêtement ne protège que l'écran extérieur du smartphone. Lorsque le Magic V2 RSR est ouvert, son écran pliable est toujours exposé. Ce dernier reste donc le point faible en matière de résistance du smartphone.

Le design fait la différence

Le Honor Magic V2 RSR est une version spéciale du smartphone pliable Magic V2. Il ne présente qu'une seule différence majeure par rapport à la version standard : l'espace de stockage. Le Magic V2 RSR est équipé d'un téraoctet de stockage, soit deux fois plus que la version standard. Les autres caractéristiques du smartphone sont identiques. Les écrans, la batterie, les caméras et le processeur sont les mêmes. La charnière en alliage de titane, fabriquée à l'aide de la technologie d'impression 3D, est également identique. Elle est conçue pour résister à plus de 400 000 pliages, ce qu'elle a atteint lors des essais.

Il est équipé d'une nouvelle génération de batterie double Silicon-Carbone d'une épaisseur moyenne de seulement 2,72mm, ce qui participe à la finesse du téléphone. Cette batterie ultra fine de 5 000 mAh est compatible SuperCharge HONOR 66W, les utilisateurs peuvent profiter pleinement des capacités de leur téléphone sans avoir à se soucier de son autonomie : streaming, navigation web ou encore réunions, il est capable de tenir la distance pour une utilisation soutenue tout au long de la journée.

Le HONOR Magic V2 propose également une utilisation novatrice de matériaux aéronautiques et d'une charnière en alliage de titane, fabriquée grâce à la technologie d'impression 3D - une première sur un smartphone pliant. La charnière a également obtenu la très convoitée certification SGS pour sa capacité à être pliée plus de 400 000 fois, soit une durée de vie minimum de 10 ans avec 100 pliages par jour.

Le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design est par ailleurs doté d'une configuration de triple caméra arrière comprenant un appareil photo principal de 50 MP (f/1.9), un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP (f/2.0) et un appareil photo téléobjectif de 20 MP (f/2.4). L'appareil photo à l'avant est de 16 MP (f/2.2).

Cette version RSR Porsche Design dispose d'un écran pliable OLED LTPO, offrant une expérience utilisateur immersive avec une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs et une précision exceptionnelle. Intégrant des innovations centrées sur l'humain, le HONOR Magic V2 est doté des technologies Dynamic Dimming, 3840Hz PWM Dimming et Circadian Night Display qui favorisent le confort oculaire et limitent les émissions de lumière bleue, afin de préserver les yeux même en cas d'utilisation prolongée ou de faible luminosité.

Il est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2. Il est accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Le V2 est également très complet en termes de connectivité. Il prend en charge la 5G, le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3. Pour la sécurité, il est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche et d'une caméra 3D pour la reconnaissance faciale.

Au niveau de sa disponibilité et son prix en France, Honor indique que les informations seront dévoilées prochainement.