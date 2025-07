04 juillet 2025 à 02h52 par La rédaction | 04 juillet 2025 à 05h01

Honor Magic V5 : le smartphone pliant le plus fin et le plus léger jamais conçu

Avec le MagicV5, Honor remet la minceur au centre du jeu et s'offre, en version "Ivory White", le titre très convoité de smartphone pliable le plus fin au monde : 8,8 mm une fois refermé pour 217 g seulement. Derrière cette promesse marketing, la marque démontre surtout qu'elle sait repousser les limites mécaniques sans sacrifier autonomie, puissance ni polyvalence photographique.

Une silhouette de papier… conditionnée par la couleur

À première vue, l'exploit est spectaculaire : 0,1 mm de moins que l'Oppo Find N5, précédent recordman. En pratique, seul le modèle blanc revendique l'épaisseur record ; les versions noire, or et marron grimpent aux environs de 9 mm. Honor n'inclut pas non plus la protubérance photo dans son calcul, ce qui relativise légèrement le coup d'éclat mais n'enlève rien à la prouesse d'ingénierie autour d'une charnière " Super Steel " et d'un châssis mêlant fibre de carbone et verre NanoCrystal. La certification IP58/IP59, encore rare sur les pliables, garantit par ailleurs une résistance accrue à l'eau et à la poussière.

Deux écrans lumineux et un format taillé pour le multitâche

Une fois déployé, le panneau LTPO OLED de 7,95 pouces (120 Hz, 5000 nits de pic annoncé) se prête aussi bien à la lecture qu'à la retouche photo. Fermé, l'écran externe de 6,43 pouces reste suffisamment large pour répondre à des messages ou payer sans ouvrir le téléphone. Honor apporte ici un gain de luminosité notable par rapport au Magic V3, même si la mesure de 5000 nits demande à être confirmée en conditions réelles.

La première batterie silicium carbone de 6100 mAh

C'est le véritable levier qui permet au V5 d'être fin sans rogner l'endurance : une batterie " Qinghai Lake Blade " affichant 25 % de silicium et une densité record de 901 Wh/L. Réservée à la déclinaison 1 To vendue en Chine (6100 mAh), elle tombe à 5820 mAh dans la version internationale, qui conserve tout de même la recharge 66 W filaire et 50 W sans fil.

Snapdragon 8 Elite + 16 Go de RAM : un pliable résolument haut de gamme

Gravé en 3 nm, le SoC de Qualcomm garantit une puissance CPU/GPU et des capacités IA comparables aux flagships " barre " de 2025. Les configurations vont de 12/256 Go à 16 Go/1 To en Chine, avec prise en charge des bandes 5G les plus complètes du marché.

Photo : un téléobjectif périscopique 64 MP qui change la donne

Honor reconduit sa formule Falcon Camera System : capteur principal 50 MP (f/1,6, OIS), ultra grand angle 50 MP et zoom périscopique 64 MP offrant un agrandissement optique 3×. L'IA propriétaire améliore la netteté en basse lumière et la fusion multi cadres, tandis que deux caméras 20 MP (interne/externe) s'occupent des visioconférences.

MagicOS 9.0.1 : YOYO ouvre la voie au " smart agent "

Basé sur Android 15, MagicOS 9.0.1 intègre le nouvel assistant agentique YOYO. Au delà des commandes vocales classiques, il est capable de rédiger des présentations, de générer du code, de partager l'écran ou de réserver un taxi, le tout en exploitant la surface d'affichage XXL du pliable. L'interface gagne aussi une barre de tâches dynamique et un dock flottant pour jongler facilement entre trois applications.

Prix et disponibilité : la Chine d'abord, l'Europe en embuscade

Le HONOR Magic V5 sera disponible dans plusieurs coloris : Ivory White, Black, Dawn Gold et Reddish Brown. Il débute à 8999 yuans (1070 €) pour 12/256 Go en Chine. Honor confirme un lancement global plus tard dans l'année.

Face à Samsung et Oppo, un duel de dixièmes de millimètre

Samsung présentera son Galaxy Z Fold 7 le 9 juillet ; les rumeurs évoquent 8,9 mm d'épaisseur et une batterie autour de 4400 mAh, soit un profil comparable mais une autonomie potentiellement inférieure. Oppo, de son côté, reste à 8,9 mm avec son Find N5. L'écart se joue donc sur la balance et sur la manière dont chaque constructeur gère la bosse photo et la capacité énergétique.

Le Magic V5 n'est pas qu'un record de minceur ; c'est surtout la démonstration qu'un pliable peut conjuguer design, autonomie et polyvalence photographique sans compromis majeurs. Dans un marché où la frontière entre prouesse technique et argument marketing devient poreuse, Honor réussit à livrer un produit cohérent : plus fin, plus léger, mais aussi plus endurant et mieux équipé que son prédécesseur. Il faudra cependant attendre les prix européens pour mesurer si Honor peut réellement rivaliser avec les ténors du marché que sont Samsung et Oppo.