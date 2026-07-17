17 juillet 2026 à 02h43 par Philippe

HONOR Magic V6 : plus fin, plus autonome et dopé à l'IA, le nouveau pliable veut bousculer les leaders du marché

Le marché des smartphones pliables entre dans une nouvelle phase de maturité. Après plusieurs générations consacrées à améliorer la fiabilité des charnières et la qualité des écrans, les constructeurs cherchent désormais à résoudre une équation plus complexe : concevoir des appareils toujours plus fins sans sacrifier ni l'autonomie, ni les performances, ni la robustesse. Avec le Magic V6, HONOR estime avoir trouvé cet équilibre.

Positionné à 2 299,90 euros, le nouveau fleuron du constructeur chinois s'attaque directement aux références du segment premium. Son ambition est claire : faire oublier les compromis traditionnellement associés aux smartphones pliables en proposant un appareil aussi agréable à utiliser qu'un smartphone classique, tout en offrant les avantages d'un grand écran et d'une plateforme pensée pour la productivité.

Une finesse spectaculaire sans renoncer à la robustesse

Depuis plusieurs années, la finesse est devenue l'un des principaux terrains de compétition entre les fabricants de smartphones pliables. Chaque millimètre gagné représente un défi d'ingénierie, tant les composants doivent être miniaturisés sans affecter la rigidité de l'ensemble.

Avec seulement 8,75 mm d'épaisseur une fois refermé et 4 mm lorsqu'il est entièrement ouvert, le HONOR Magic V6 figure parmi les modèles les plus fins de sa catégorie. Son poids de 219 grammes contribue également à rapprocher son utilisation de celle d'un smartphone conventionnel, un point important pour démocratiser un format encore considéré comme encombrant par une partie des utilisateurs.

Cette recherche de finesse ne s'est toutefois pas traduite par un affaiblissement de la structure. HONOR inaugure une nouvelle génération de charnière baptisée Super Steel, capable de supporter une résistance à la traction annoncée de 2 800 MPa. Derrière ce chiffre se cache surtout un travail d'optimisation mécanique réalisé grâce à plusieurs milliers de simulations assistées par intelligence artificielle afin d'améliorer la répartition des contraintes lors des ouvertures et des fermetures répétées.

Le constructeur complète cette approche par une protection renforcée de ses deux écrans. La dalle interne utilise du verre flexible UTG afin de limiter la visibilité du pli central, tandis que l'écran externe est protégé par un revêtement NanoCrystal Shield à base de nitrure de silicium destiné à améliorer sa résistance aux rayures.

Autre élément notable, le Magic V6 bénéficie des certifications IP68 et IP69 contre l'eau et la poussière. Une caractéristique qui reste encore relativement rare dans l'univers des smartphones pliables et qui participe à renforcer son image de produit premium.

Deux écrans conçus pour remplacer smartphone et tablette

L'un des principaux intérêts d'un smartphone pliable réside naturellement dans son affichage.

HONOR mise sur un écran externe OLED de 6,52 pouces destiné à une utilisation quotidienne, tandis que la dalle interne atteint 7,95 pouces une fois l'appareil déplié. Les deux panneaux disposent d'un taux de rafraîchissement adaptatif compris entre 1 et 120 Hz afin d'optimiser aussi bien la fluidité que la consommation énergétique.

Le constructeur met également en avant des niveaux de luminosité particulièrement élevés, culminant à 6 000 nits sur l'écran externe et 5 000 nits sur l'écran principal. De quoi garantir une bonne lisibilité en extérieur, même sous une forte lumière.

Comme la plupart des fabricants haut de gamme, HONOR intègre également plusieurs technologies destinées à réduire la fatigue visuelle, notamment une gradation PWM de 4 320 Hz pour limiter le scintillement lors des longues sessions d'utilisation.

Une batterie qui change la donne sur le marché des pliables

L'autonomie reste historiquement l'un des principaux points faibles des smartphones pliables. Les contraintes d'espace imposées par la charnière limitent généralement la taille de la batterie, obligeant les constructeurs à faire des compromis.

HONOR tente justement de casser cette logique.

Le Magic V6 embarque une batterie silicium-carbone de 6 660 mAh, que le constructeur présente comme la plus importante jamais intégrée dans un smartphone pliable. Cette capacité repose sur une technologie de nouvelle génération incorporant environ 25 % de silicium afin d'augmenter considérablement la densité énergétique sans épaissir le terminal.

À cette batterie s'ajoutent une charge rapide filaire de 80 W, une recharge sans fil de 66 W ainsi que la recharge inversée permettant d'alimenter d'autres appareils compatibles.

L'ensemble est complété par la puce propriétaire HONOR E2 Power Enhanced Chip, chargée d'optimiser la consommation énergétique en fonction des usages.

Snapdragon 8 Elite, IA et multitâche au cœur de l'expérience

Pour animer son nouveau fleuron, HONOR s'appuie sur la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravée en 3 nanomètres.

Associée à de la mémoire LPDDR5X et à un stockage UFS 4.1, cette configuration vise aussi bien les utilisateurs intensifs que les joueurs. Grâce au moteur graphique Vulkan, certains jeux compatibles peuvent atteindre jusqu'à 120 images par seconde sur le grand écran intérieur.

Mais la véritable évolution se situe probablement du côté logiciel.

Avec MagicOS 10, HONOR poursuit sa stratégie consistant à placer l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur. Le système intègre plusieurs agents capables d'automatiser certaines tâches, d'interpréter le contenu affiché à l'écran ou encore de proposer des actions contextuelles.

Le grand écran devient ainsi un véritable espace de travail. Les fonctions Fast Flex et Multi-Flex permettent d'afficher simultanément plusieurs applications dans une interface proche de celle d'un ordinateur portable, avec la possibilité de manipuler plusieurs fichiers volumineux en parallèle.

HONOR cherche ainsi à transformer son smartphone pliable en véritable outil de productivité plutôt qu'en simple appareil destiné au divertissement.

Une stratégie d'ouverture vers l'écosystème Apple

L'un des aspects les plus intéressants de ce Magic V6 concerne sa compatibilité avec les appareils Apple.

Alors que les différents écosystèmes restent généralement très fermés, HONOR multiplie les passerelles entre Android et les produits de la marque à la pomme. Le constructeur promet des transferts de fichiers simplifiés entre le Magic V6, les iPhone et les Mac grâce à HONOR Share, ainsi que le partage de notifications et certaines fonctions de travail sur double écran.

Le smartphone est également compatible avec Quick Share afin de faciliter les échanges de fichiers entre appareils Android et plusieurs équipements Apple compatibles.

Cette volonté d'ouverture pourrait séduire les utilisateurs travaillant quotidiennement sur plusieurs plateformes, un profil de plus en plus courant dans les entreprises.

Google Gemini s'invite au cœur du smartphone

Comme de nombreux modèles premium lancés cette année, le Magic V6 fait la part belle à l'intelligence artificielle générative.

Le smartphone intègre Google Gemini, accessible aussi bien par la voix que par le texte ou directement via l'appareil photo. Gemini Live permet notamment de partager l'écran ou la caméra afin d'obtenir des réponses contextualisées en temps réel.

HONOR inclut également trois mois d'abonnement à Google AI Pro, donnant accès aux fonctionnalités avancées de Gemini, à la génération de vidéos avec Veo 3.1, aux outils de création d'images, à NotebookLM ainsi qu'à 5 To de stockage cloud.

HONOR monte encore en gamme

Avec le Magic V6, HONOR confirme son changement de statut sur le marché des smartphones premium. Longtemps perçu comme un constructeur misant avant tout sur le rapport qualité-prix, le fabricant cherche désormais à rivaliser avec les acteurs les plus établis sur le segment des appareils pliables.

Au-delà de sa finesse spectaculaire, le Magic V6 se distingue surtout par une approche globale combinant autonomie, puissance, intelligence artificielle et productivité. Son ouverture vers l'écosystème Apple constitue également un argument différenciant qui pourrait séduire les utilisateurs évoluant entre plusieurs univers technologiques.

Dans un marché où les innovations deviennent plus progressives d'une génération à l'autre, HONOR mise sur un ensemble cohérent de nouveautés plutôt que sur une unique démonstration technologique. Une stratégie qui pourrait lui permettre de s'imposer comme l'un des principaux concurrents des modèles pliables les plus prestigieux du moment.