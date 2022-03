01 mars 2022 à 01h25 par Philippe

Honor Magic4 : la marque enrichit sa gamme avec deux nouveaux smartphones haut de gamme

La marque Honor a dévoilé une nouvelle gamme comprenant le Honor Magic4 et le Honor Magic4 Pro. Ces nouveaux modèles se distinguent par leur conception au niveau de l'écran, de la photographie et de la vidéo.

Un design symétrique mis en valeur par un écran incurvé sur les quatre côtés

Le Honor Magic4 Pro est pourvu d'un écran LTPO de 6,81 pouces incurvé sur les quatre côtés et un châssis ultramince. L'écran du Magic4 Pro peut afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs et est 100 % compatible DCI-P3. Avec une source vidéo HDR 10+, chaque trame affichée sur le Honor Magic4 Pro est plus vive, grâce à une gamme dynamique plus élevée et un meilleur affichage des couleurs. Il est équipé de la technologie Honor MotionSync, les smartphones Honor Magic4 ont un taux de rafraîchissement allant de 1 Hz à 120 Hz.

Le Honor Magic4 Pro effectue également une conversion automatique et en temps réel du SDR au HDR, et délivre une fréquence d'images améliorée avec compensation du mouvement, basée sur technologie MEMC quel que soit le type de contenu.

Pour les utilisateurs qui passent de longues heures en face de leur écran, la série Honor Magic4 génère une modulation de largeur d'impulsion (MLI) de 1920 Hz, pour réduire la fatigue des yeux et offrir une expérience visuelle confortable, y compris dans les lieux faiblement éclairés. Le Honor Magic4 Pro bénéficie d'un niveau de protection IP68 contre la poussière, la pluie et l'eau et peut être immergé à une profondeur de 1,50 m pendant 30 minutes.

Triple caméra et photographie computationnelle ultra-fusion

Le Honor Magic4 Pro est équipé d'un appareil photo grand angle de 50 MP doté d'un capteur couleur de 1/1,56", d'un appareil photo de 50 MP ultra-grand angle de 122o et d'un objectif périscope de 64 MP, supportés par une photographie computationnelle "Ultra-Fusion" qui permet d'obtenir des images haute définition d'une netteté stupéfiante, même prises de loin.

La photographie computationnelle multi-caméra permet de fusionner toute la plage de longueur focale pour proposer des photos plus détaillées. Cette technologie améliore de 65% la netteté et la clarté des photos prises avec l'appareil photo grand angle de 50 MP et l'appareil photo ultra-grand angle de 50 MP. En utilisant la photographie computationnelle à fusion avec l'appareil photo grand angle, l'objectif périscope de 64 MP permet de disposer d'un zoom optique de 3,5x et un zoom numérique de 100x, qui améliore la netteté et la clarté des images de 160 %.

Honor fait également un pas en avant avec la photographie avancée disponible pendant l'enregistrement vidéo. Grâce à l'algorithme de photographie et de vidéo computationnelles à double chaîne de Honor, le Magic4 Pro peut capturer des images vidéo de très haute qualité qui ne sont pas limitées par la qualité de l'enregistrement vidéo comme c'est souvent le cas avec d'autres smartphones.

Vidéo cinématographique avec Magic-Log Movie Master

Équipé du Honor Magic-Log Movie Master et de fonctionnalités basées sur l'IA, le Honor Magic4 permet de filmer avec un niveau de qualité cinématographique. La série Honor Magic4 atteint la fréquence d'enregistrement vidéo 4K à 60 fps (images par seconde) en 10-bit Log.

Couramment utilisé pour tourner des films de qualité professionnelle, le format Log permet aux utilisateurs d'améliorer le rendu de leurs vidéos avec des nuances de couleur de qualité cinématographique en HDR. Équipée de la fonctionnalité Cinematic 3D LUT (Look Up Table), la série Honor Magic4 avec son format Magic-Log aide les utilisateurs à éditer leurs vidéos avec des nuances de couleurs supérieures idéales pour les films. Les réalisateurs amateurs peuvent ainsi apporter des couleurs et des ambiances hollywoodiennes à leur contenu.

Puissance de chargement sans fil de 100 W

Le Honor Magic4 Pro est alimenté par une batterie de 4600 mAh dotée de la plus puissante combinaison SuperCharge de Honor. Avec le chargeur sans fil 100 W Honor SuperCharge, le Honor Magic4 Pro atteint 100 % de charge en 30 minutes. Le Honor Magic4 Pro est aussi le premier à supporter la technologie de chargement sans fil 100 W Honor SuperCharge qui permet de charger un appareil à 50 % en 15 minutes.

Interface utilisateur Magic UI 6.0

Les smartphones Honor Magic4 sont dotés de la dernière interface utilisateur Magic UI 6.0 basée sur Android 12. Magic UI 6.0 permet d'utiliser le Honor Magic4 comme un assistant personnel, apprenant les habitudes de son utilisateur pour lui proposer des applications et des mises à jour adaptées, et lui offrir une expérience personnalisée réellement magique.

Confidentialité et sécurité améliorées : lancement de Privacy Calling

Le Honor Magic4 inaugure une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire : le Privacy Calling, basée sur l'IA et supportée par la technologie Directional Sound, qui empêche les fuites de son lors des appels téléphoniques les plus confidentiels et remédie ainsi aux situations gênantes couramment rencontrées par de nombreux utilisateurs de smartphones.Directional Sound est la première technologie de répartition de fréquence à prendre en charge la transmission simultanée du son depuis le module d'émission de son à l'écran et dans le récepteur. L'écran et le récepteur fonctionnent ensemble pour ajuster le volume audio entrant et l'adapter aux différents environnements, de sorte que lorsque l'utilisateur se trouve dans un environnement silencieux, comme un ascenseur, la personne qui se trouve à proximité ne peut pas entendre la voix de l'autre interlocuteur.

Le Honor Magic4 Pro est également équipé du capteur 3D Sonic Sensor Gen 2 de Qualcomm, qui offre la solution de sécurité par empreinte digitale. Avec une surface de lecture d'empreinte digitale plus grande de 77 %, une capacité de capturer 1,7 x plus de données biométriques et une vitesse 40 % plus rapide que la génération précédente, le Honor Magic4 Pro permet une authentification par simple toucher en utilisant les ondes sonores au lieu de la lumière pour reconnaître et protéger les utilisateurs. Équipés du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, les smartphones Honor Magic4 sont dotés d'une RAM de 8 Go et d'une capacité de stockage de 265 Go.

La série Honor Magic4 sera disponible en France dans le courant du mois de mai. Le Honor Magic4 sera proposé à partir de 899 euros et le Honor Magic4 Pro, à partir de 1 099 euros.