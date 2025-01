17 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

HONOR Magic7 Pro : un concentré de technologie avec une IA de pointe

Après avoir lancé le Magic 7 Lite récemment, Honor poursuit son ascension avec un nouveau smartphone haut de gamme : le Magic7 Pro. Ce nouveau fleuron technologique intègre en outre des fonctionnalités d'intelligence artificielle de pointe. La photographie est également au cœur des innovations des smartphones, comme en témoigne son module caméra arrière volumineux.

Doté d’un écran HONOR AI Eye Comfort de 6,8 pouces, ce smartphone garantit un confort visuel grâce à la technologie PWM à 4320 Hz et à la réduction de la lumière bleue. Son verre NanoCrystal Shield assure une grande résistance aux chocs, tout en offrant une protection contre la poussière et l’eau.

Une IA au service de la créativité et de la productivité

Le HONOR Magic7 Pro se distingue par ses capacités d’intelligence artificielle de pointe, intégrées dans l’ensemble de ses fonctionnalités. Livré avec l’application Google Gemini, il facilite la création de contenus la planification d’événements ou encore la gestion des e-mails.

Grâce à l'IA HONOR IMAGE ENGINE, qui combine l'intelligence artificielle locale et dans le cloud, les photos sont améliorées automatiquement avec des fonctionnalités comme les portraits améliorés, l'optimisation des prises de vue et le zoom amélioré.

Avec son 200 MP AI Super Zoom, le Magic7 Pro propose un zoom allant de 30x à 100x tout en maintenant une clarté exceptionnelle, même à grande distance. Les modes Light and Shadow Portrait et Harcourt produisent des portraits dignes de studios professionnels. La fonction de capture de mouvement par intelligence artificielle permet d'obtenir des clichés précis, même dans les situations les plus dynamiques. Le mode rafale HD, quant à lui, vous offre des séquences nettes à 10 images par seconde.

Son capteur Super Dynamique de 50 MP permet de capturer des photos, même dans des conditions d’éclairage difficiles, grâce à son grand capteur de 1/1,3 pouce et son objectif à ouverture variable f/1,4.

Une caméra grand-angle de 50 MP complète ce dispositif en offrant un champ de vision élargi, pour les paysages ou les photos de groupe. Une caméra téléobjectif de 200 MP qui est dotée d’un capteur de 1/1,4 pouce et d’une ouverture f/2,6, permet de garantir des clichés d’une grande clarté dans des environnements nocturnes complexes.

Une interface intelligente et personnalisée

Avec les fonctionnalités avancées de Magic Portal 2.0, les utilisateurs peuvent tout simplement entourer les objets de leur choix à l’écran pour activer instantanément la reconnaissance de texte et d’images, tout en accédant aux services des applications compatibles.

HONOR Notes et AI Summary sont pensés pour les professionnels : résumés automatiques, traduction en temps réel en 13 langues et organisation simplifiée des contenus permettent un gain de temps. Avec Gemini Live, les utilisateurs peuvent échanger des idées, développer des concepts complexes ou interagir en temps réel avec des réponses contextuelles.

Quant à sa fonction HONOR Notes, elle intègre des outils innovants comme AI Summary, capable d’analyser rapidement le contenu des notes pour en fournir un résumé clair et concis.

Équipé d’une batterie silicium-carbone de 5270 mAh, le Magic7 Pro assure une autonomie, même en conditions froides. La recharge est ultra-rapide : 100 W avec fil et 80 W sans fil, permettant une charge complète en 33 minutes. La puce HONOR E2 4-en-1 optimise quant à elle la gestion énergétique en ajustant intelligemment le courant selon l’environnement, tout en surveillant l’état de la batterie pour garantir sa longévité et sa sécurité, même dans des conditions extrêmes.

Le smartphone est propulsé par le tout dernier Snapdragon 8 Elite, combinant un processeur Qualcomm Oryon et un GPU Qualcomm. Il est équipé de 12 Go de mémoire vive, extensibles jusqu'à 24 Go grâce à la technologie RAM Turbo de Honor, et offre un espace de stockage de 512 Go.

Ce modèle intègre des haut-parleurs de haute qualité et une technologie de basses optimisées afin d’offrir une expérience audio, spécialement conçue pour les gamers.

Disponibilité et prix

Le HONOR Magic7 Pro est disponible en deux coloris élégants, Lunar Shadow Grey et Black, à partir de 1 299,90 €.