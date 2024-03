05 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

Honor Pad 9 : une tablette abordable et performante

La famille Honor s'agrandit avec l'arrivée de la tablette Honor Pad 9. Cette tablette qui propose un bon rapport qualité-prix à moins de 400 €, est dotée d'un écran FullView de 12,1 pouces offrant une résolution de 2560x1600 pixels avec une large gamme de couleurs de 1,07 milliard, et une fréquence de rafraîchissement qui peut être ajustée jusqu'à 120 Hz.

Elle est également équipée de la technologie Circadian Night Display de HONOR, qui ajuste automatiquement les couleurs sur des tons plus chauds afin de réduire les émissions de lumière bleue. Elle bénéficie à la fois de la certification TÜV Rheinland Low Blue Light et de la certification TÜV Rheinland Flicker Free

La HONOR Pad 9 est équipée de huit haut-parleurs, dont deux situés dans la partie inférieure ainsi que de la technologie de personnalisation du son HONOR Histen. Elle prend également en charge la technologie d'amélioration vocale bidirectionnelle afin d'améliorer la clarté de la voix et réduit les bruits de fond.

Alimentée par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, la tablette HONOR Pad 9 est dotée d'une mémoire de 8 Go et d'un disque dur de 256 Go. Par ailleurs, la HONOR Pad 9 dispose d'une mémoire RAM Turbo (8GB+8GB), qui utilise une partie de la mémoire flash comme mémoire vive (RAM). Cela signifie que les 8 Go de RAM peuvent être étendus à 16 Go.

La HONOR Pad 9 est également équipée d'une batterie de 8300 mAh et se recharge en quelques minutes grâce à la technologie HONOR SuperCharge de 35 W. Elle pèse 555 grammes et mesure 6,96 mm d'épaisseur.

Livrée avec MagicOS 7.2 et fonctionnant sous Android 13, la HONOR Pad 9 offre un large éventail de fonctionnalités telles que HONOR Connect, HONOR Notes et HONOR Docs qui simplifie la gestion des fichiers pour les utilisateurs en collectant et en classant automatiquement les fichiers de tierces parties au moment de leur téléchargement, ce qui évite d'avoir à les transférer manuellement.

La HONOR Pad 9 est disponible dans le coloris Space Grey à partir de 399,90€.