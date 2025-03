11 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Honor Pad V9 : puissance, design et IA au service de la productivité

Lors du Mobile World Congress 2025, Honor a officialisé sa nouvelle tablette milieu de gamme, la Pad V9. En plus d'annoncer un support technique étendu pour ses smartphones haut de gamme et un investissement massif dans l'intelligence artificielle, la marque chinoise a confirmé la disponibilité de cette tablette en France à un prix très attractif.

La Honor Pad V9 s'impose comme l'une des tablettes les plus légères de sa catégorie avec seulement 6,1 mm d'épaisseur et un poids de 475 grammes. Disponible en noir et blanc, elle bénéficie d'une conception unibody en aluminium et adopte la technologie innovante de nano-topographie NIL, qui améliore la résistance aux traces de doigts et aux chocs. Certifiée SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength, elle résiste à une flexion de 100 N/mm.

Son écran LCD de 12,1 pouces offre une résolution 3K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide et immersive. Compatible HDR10+ et affichant une luminosité de 600 nits, il assure une lisibilité optimale en toutes conditions. Honor a intégré plusieurs technologies visant à réduire la fatigue oculaire, comme l'Eye Protection certifiée par TÜV Rheinland, le Dynamic Dimming et le Circadian Night Display, qui favorise la production de mélatonine pour un meilleur confort visuel.

Des performances améliorées et une intelligence artificielle intégrée

Sous le capot, la Honor Pad V9 est propulsée par le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. La tablette est équipée d’un système de refroidissement avancé avec une chambre à vapeur de 8 000 mm², garantissant des performances stables même en usage intensif.

La batterie de 10 100 mAh assure une autonomie prolongée avec jusqu'à 13,5 heures de streaming vidéo, 7,2 heures de jeu et 16,7 heures de navigation sur les réseaux sociaux. La charge rapide de 35W permet une recharge efficace, atteignant 50 % en seulement 40 minutes.

Fonctionnant sous MagicOS 9.0 basé sur Android 15, la tablette intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle visant à booster la productivité. Parmi elles, Honor Notes facilite l'organisation avec la reconnaissance de formules, l'embellissement de l'écriture manuscrite et la conversion de la voix en texte. De plus, la fonction Smart Multi-Window permet d’ouvrir et d’interagir avec plusieurs applications simultanément, optimisant ainsi le multitâche.

Un son amélioré et une expérience multimédia optimale

Avec huit haut-parleurs intégrés, la Honor Pad V9 obtient une immersion sonore de qualité, certifiée IMAX Enhanced, Hi-Res Audio et DTS:X. Le système audio est optimisé par l’algorithme propriétaire Honor Histen, qui ajuste dynamiquement la spatialisation du son en fonction du contenu diffusé.

Côté photo, elle dispose d'un capteur principal de 16 Mpx avec une ouverture f/1.8, assurant des clichés détaillés même en basse lumière. La caméra frontale de 12 Mpx est équipée d’un mode grand-angle et d’un suivi automatique du visage, idéal pour des visioconférences nettes et fluides.

La connectivité inclut le WiFi 6E, le Bluetooth 5.3 et un port USB-C 3.1, assurant des transferts de données rapides et une compatibilité avec divers accessoires. Toutefois, aucun port jack 3,5 mm ni extension microSD ne sont présents, un choix réfléchi pour conserver un design fin et léger. À noter que la Honor Pad V9 est compatible avec le stylet Honor Magic-Pencil 3 et le clavier magnétique, transformant ainsi la tablette en un véritable outil de productivité.

Prix et disponibilité

La Honor Pad V9 est disponible en gris et blanc à partir de 549€, avec une offre de lancement à 499,90€. Un coupon de réduction de 50€ + coque et stylet sont offerts lors de l’achat de cette tablette.

Avec un rapport qualité-prix attractif et des fonctionnalités premium, elle se positionne comme une alternative intéressante aux tablettes du marché dominé par Apple et Samsung.