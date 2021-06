23 juin 2021 à 06h10 par Philippe

Honor présente sa dernière Honor série 50 en Chine

La marque Honor vient de dévoilé sa nouvelle série Honor 50 qui sera d'abord commercialisée sur le marché chinois.

Les Honor 50 et 50 Pro ont respectivement des dalles incurvé FHD+ de 6,57 et 6,72 pouces d'une définition de 439PPI, capables d'afficher 1,07 milliards de couleurs avec un taux de rafraichissement à 120Hz.

Ils sont équipés d'une configuration à quatre caméras arrière, comprenant une caméra principale de 108 Mpx, une caméra grand angle de 8 Mpx, une caméra macro de 2 Mpx et une caméra de profondeur de 2 Mpx.

Ces deux smartphones sont équipés du Snapdragon 778G 5G de Qualcomm. La série des HONOR 50 est équipée de certaines nouveautés telles que le " GPU Turbo X " et le " Hunter Boost " afin d'améliorer les performances de la puce Qualcomm. Le " GPU Turbo X " utilise une technologie d'amélioration graphique. Quant au GPU Turbo X, il réduit la consommation d'énergie et offre aux utilisateurs une expérience de jeu plus fluide et plus stable.

Ils profitent d'une charge rapide de 65W, alors que le HONOR 50 Pro peut compter sur sa recharge rapide de 100W, permettant au premier de regagner 70% de batterie en 20 minutes, et 90% pour le second.

Le Honor 50 et 50 Pro Pro sont disponibles en pré-commande, uniquement en Chine. Ils seront prochainement disponibles sur d'autres marchés internationaux.