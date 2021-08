16 août 2021 à 02h10 par Philippe

Honor revient sur le marché du smartphone premium avec les Honor Magic 3 et Pro

Honor prépare son retour en Europe sur le segment des smartphones premium avec les Honor Magic 3, Magic 3 Pro et Pro+. Ces modèles se distinguent par leur design très incurvé, leur expérience photo et leur certification IMAX Enhanced.

Ils embarquent un écran de 6,76 pouces Oled aux côtés très incurvés à 89°, et dont la définition atteint 2772 x 1344 pixels. L'écran 10 bits affiche 1,07 milliard de couleurs et prend en charge du HDR 10+.

La série Honor Magic3 est équipée du moteur de traitement d'image développé par la marque permettant d'obtenir des images de haute qualité à chaque prise. La série Honor Magic est équipée de la meilleure photographie numérique multicaméra de sa catégorie, tandis que le Honor Magic3 Pro+ est doté d'une configuration quadruple caméra, comprenant une caméra monochrome de 64MP, une caméra large de 50MP, une caméra ultra large de 64MP et un téléobjectif périscopique de 64MP.

La caméra grand angle de 50 Mpx est dotée d'un capteur couleur ultra-large de 1/1,28 pouce et d'un autofocus à détection de phase à pixels entiers, ce qui permet de capturer les objets en mouvement avec une mise au point rapide et des détails exceptionnels.

La caméra téléobjectif Periscope de 64 Mpx est dotée d'un zoom optique 3,5x et d'un zoom optique jusqu'à 100x, ce qui permet aux utilisateurs de capturer des images de haute qualité, même de loin. Grâce à un stabilisateur d'image optique (OIS), les utilisateurs peuvent prendre des images nettes, même sans trépied. L'objectif macro ultra grand-angle 64MP 126° associé à un zoom optique 7P offre la plus haute résolution du marché, permettant un champ de vision plus large avec une distorsion de perspective minimisée et mettant en valeur des bâtiments entiers et des points de repère avec une clarté étonnante. Pour les prises de vue macro, les utilisateurs peuvent capturer des détails jusqu'à 2,5 cm.

La série Honor Magic3 est le premier smartphone amélioré en collaboration avec IMAX, utilisant l'IA pour permettre des palettes de couleurs professionnelles de qualité cinématographique. La série Honor Magic3 offre des capacités vidéo Magic Log et LUT (Look Up Table) 3D de niveau cinématographique, ce qui permet de contrôler la saturation, la luminosité et le contraste, aidant les utilisateurs à créer des teintes de couleur dignes du cinéma.

La série Honor Magic3 est équipée de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888+. Cette nouvelle puce 5G améliore la puissance de calcul de l'IA de 26T à 32T, augmentant les performances de 20%. Il s'agit de la puce 5G le plus puissant du marché.

En complément de la puce, la série Honor Magic3 dispose de l'OS " Turbo X ", qui a été transféré pour la première fois aux puces de la série Snapdragon 8. Il contient un système à faible latence et anti-vieillissement.

Avec la technologie de graphène hexagonal supraconducteur, les températures sont réduites, ce qui se traduit par une expérience de jeu globalement plus stable et plus confortable.

Grâce à LINK Turbo X développée en interne, la série Honor Magic3 combine le double réseau Wi-Fi et le double réseau cellulaire pour offrir une vitesse de téléchargement de plus de 6,1 Gbps.



Alimenté par une batterie de 4600mAh, le Honor Magic3 vous évite de recharger fréquemment votre appareil. La série Honor Magic3 prend en charge la fonction Honor SuperCharge à 66 W, ou SuperCharge Wireless à 50 W.

Le Magic3 Pro et le Magic3 Pro+ peuvent également être utilisés comme une banque d'énergie pour recharger d'autres appareils avec Wireless Reverse Charge.

Le Honor Magic3 sera disponible dans les coloris " Golden Hour " et " Blue Hour ". Le Honor Magic3 Pro sera disponible en " Golden Hour ", noir et blanc, tandis que la version Magic3 Pro+ sera commercialisée en " Ceramic Black " et " Ceramic White ".

La série Honor Magic3 sera d'abord disponible en Chine. La disponibilité et les prix pour le reste du monde seront annoncés prochainement.