17 mars 2022 à 00h15 par Philippe

Honor Watch GS 3, une montre connectée en acier

Honor vient d'étoffer sa gamme de montres connectées avec la Honor Watch GS 3 qui s'inspire des montres mécaniques classiques. Elle pèse 44 grammes et son écran repose sur une dalle Amoled de 1,4 pouces constituée de 466 x 466 pixels (326 ppp), permettant d'atteindre une luminosité de 1 000 nits.

La Honor Watch GS 3 intègre en outre un nouveau module de détection PPG (photopléthysmographique) à huit canaux qui détecte les signaux optiques avec précision. Grâce au moteur de surveillance de la fréquence cardiaque, qui combine plusieurs algorithmes pour éliminer le bruit pendant l'exercice, la Honor Watch GS 3 a amélioré la précision de la fonction de monitoring et permet aux utilisateurs de mieux surveiller leur état de santé.

En plus des 100 modes d'activité physique proposés, la Honor Watch GS 3 est également dotée de fonctions de suivi d'itinéraire, et permet d'utiliser le système satellitaire de navigation globale (GNSS) à double fréquence L1/L5 pendant la course à pied, les randonnées pédestres ou cyclistes.

Sa mémoire interne de 4 Go et elle compatible avec le Bluetooth 5.0. Un haut-parleur et un micro sont également intégrés pour la gestion des appels téléphoniques.

La Honor Watch GS 3 est proposée en trois couleurs : Midnight Black, Ocean Blue et Classic Gold. Son tarif est de 229 euros pour le modèle Midnight Black et 249 euros pour les modèles bleu et or.