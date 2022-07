05 juillet 2022 à 09h58 par Philippe

HTC Desire 22 Pro, un smartphone conçu pour le métaverse

Le HTC Desire 22 pro est un smartphone 5G de milieu de gamme sous Android 12. Sa particularité est qu'il est optimisé pour être utilisé avec les lunettes VR immersives VIVE Flow. Il est doté d'un écran de 6,6 pouces avec une résolution de 1080 x 2412 et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce modèle profite de la norme HDCP 2.2, qui permet de diffuser sans fil du contenu provenant de plateformes telles que Twitch, Disney+ et Netflix directement sur le VIVE Flow. Et le HTC Desire 22 pro peut alimenter le VIVE Flow, ainsi que d'autres appareils grâce à sa charge inversée

A l'arrière, il dispose d'une caméra principale de 64 mégapixels (f/1,79), d'une caméra ultra-large de 13 mégapixels (f/2,4) et d'une caméra à détection de profondeur de 5 mégapixels (f/2,4). L'appareil photo frontal pour les selfies et les livestreams a une résolution de 32 mégapixels (f/2.0). Il comprend une suite d'outils tels que la création de vidéos, la stabilisation vidéo, le mode nuit et la capture au ralenti à 120 images par seconde.

Le HTC Desire 22 pro est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G complété par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie a une capacité de 4520 mAh et elle est compatible avec la recharge rapide, la recharge sans fil et la recharge inversée.



Le smartphone pèse 205,5 grammes et arbore une couleur Flowing Black. Il est doté du verre Gorilla Glass, avec une certification IP67 contre l'eau et la poussière.

Concernant le scanner d'empreintes digitales, il est intégré dans le bouton d'alimentation sur le côté de l'appareil.

Le HTC Desire 22 pro comprend également une fonctionnalité de portefeuille de cryptomonnaies, afin de stocker les cryptomonnaies basées sur l'Ethereum et le Polygon avec le VIVE Wallet. L'application VIVE Manager aide à configurer et à utiliser les appareils comme le VIVE Flow.

La disponibilité du HTC Desire 22 pro en France sera prochainement communiquée. Il sera commercialisé au prix de 449€.