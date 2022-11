23 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

Huawei annonce la sortie de sa tablette MatePad Pro 12,6 pouces

La Huawei MatePad Pro dispose d’un écran Huawei OLED Real Color FullView de 12,6 pouces à 120 Hz avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. La tablette mesure 6,7 mm d'épaisseur et pèse 609 grammes. La MatePad Pro a reçu la certification allemande TÜV Rheinland Full Care Display 3.0.

L'appareil photo au dos de l'appareil est de 13 MP (ouverture f/1.8, AF) et de 8 MP (longueur grand-angle, ouverture f/2.4, FF) à l'avant.

Le système audio Huawei Sound comprend huit haut-parleurs qui permet de séparer les hautes et basses fréquences et est optimisé selon quatre scénarios d’utilisation courants : musique, films, éducation, jeux.

Le mode Multi-fenêtre est accessible à l’aide d’une commande gestuelle rapide. Un simple geste de balayage rapide permet de diviser l’écran et d’afficher la fenêtre flottante. Le Multi-fenêtre prend en charge un maximum de quatre tâches simultanées, dont deux fenêtres en mosaïque et deux fenêtres flottantes, ce qui augmente encore un peu plus la productivité de la tablette.

La tablette, qui fonctionne sous HarmonyOS 3, dispose d’un écran d’accueil, avec la possibilité de personnaliser la disposition du bureau, la forme des icônes et la taille des dossiers.

L’application professionnelle Notes conçue par Huawei prend en charge différents papiers et pinceaux et intègre des outils typographiques multiples pour permettre aux utilisateurs de modifier et de trier les notes comme ils le souhaitent et de manière professionnelle. La fonctionnalité Prendre un extrait permet d’extraire du texte dans des images même pendant que l’utilisateur parcourt celles-ci.

Prix et disponibilité

Disponible fin novembre, la tablette sous la configuration 8G+256G sera au tarif de 799.99 €.