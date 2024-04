18 avril 2024 à 00h15 par La rédaction | 22 avril 2024 à 06h59

Huawei avance avec HarmonyOS pour rivaliser avec iOS et Android

Face aux géants Apple et Google, Huawei aspire à se positionner comme le troisième grand acteur des systèmes d'exploitation mobiles. Grâce à son système HarmonyOS, la marque chinoise conquiert peu à peu le marché, s'appuyant sur sa présence solide en Chine et son expansion progressive à l'international.

L'évolution de HarmonyOS : un atout majeur pour Huawei

Développée par Huawei suite à l'interdiction d'utiliser Android imposée par les États-Unis en 2019, HarmonyOS est aujourd'hui considéré comme la troisième plateforme mobile, aux côtés d'iOS et Android. Cet élan de croissance serait notamment dû à l'attractivité grandissante pour les développeurs d'applications, spécialement conçues pour ce nouvel OS. Alors que l'investissement de 200 millions de Huawei pour son usine en Alsace annonce une volonté claire de rayonnement international, quelle place occupe réellement HarmonyOS face aux ténors du secteur ?

Il faut dire que HarmonyOS a su tirer profit de certaines opportunités, notamment en permettant une installation relativement simple des applications Android. En effet, basé au départ sur AOSP (la version open-source d'Android), HarmonyOS se veut un système polyvalent, compatible avec diverses applications.

HarmonyOS Next : une étape pour l'autonomie de Huawei

Au mois de janvier, Huawei a dévoilé HarmonyOS Next, une version sans élément d'AOSP et qui se veut entièrement propriétaire. La sortie de ce nouveau système est prévue pour la fin de l'année, avec des fonctionnalités alléchantes telles qu'une augmentation de performance de 30%, une meilleure autonomie de la batterie et une utilisation plus fluide.

Cette phase décisive donne le temps aux développeurs de peaufiner leurs applications pour être parfaitement adaptées à cette plateforme naissante. Il faut savoir que Huawei a conclu des accords avec de nombreuses entreprises, comme Alipay, China Merchants Bank ou encore NetEase et miHoYo dans le domaine du gaming.

Avec HarmonyOS Next et des puces conçues en interne, Huawei semble en bonne voie pour réussir sa métamorphose et gagner en indépendance face à ses concurrents. Si les relations entre la Chine et certains pays occidentaux restent tendues, notamment en raison de liens étroits entre Huawei et l'État chinois, la société affiche toutefois un moral au beau fixe sur le marché asiatique.

L'appétit grandissant de Huawei pour le marché asiatique

En effet, l'activité de Huawei en Asie demeure soutenue et représente aujourd'hui plus de 60% du marché mondial. Preuve en est, les ventes de smartphones en Chine ont augmenté de 64% pour les six premières semaines de l'année en cours. Fort de cet ancrage régional solide, Huawei mise sur un écosystème actif et dynamique pour épauler son développement.

A noter : la fabrication des smartphones européens, voire même américains, se fait majoritairement en Asie. Une grande partie des composants de ces appareils provient également du continent asiatique, prouvant ainsi que l'inquiétude concernant la présence d'Huawei sur ces marchés pourrait être exagérée.

Avec des ressources importantes à sa disposition, Huawei a toutes les cartes en main pour surpasser ses concurrents et s'imposer comme un acteur clé du marché des systèmes d'exploitation mobiles. Dans cette perspective, l'avènement de HarmonyOS apparaît comme une opportunité de diversifier l'offre et de stimuler la créativité technologique à travers le monde.