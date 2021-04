22 avril 2021 à 07h50 par Philippe

Huawei Band 6, un bracelet connecté plus grand que son prédécesseur

Le Band 6 est le premier bracelet connecté de Huawei doté d'un grand écran AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 194x368 et 282 ppp. Par rapport à son prédécesseur, l'affichage est plus large à 148% et le taux d'occupation de l'écran a également été amélioré pour atteindre les 64%. Les utilisateurs peuvent faire glisser l'écran facilement de haut en bas, et de gauche à droite, comme sur l'écran tactile d'un smartphone.

Ce bracelet connecté affiche une autonomie de 2 semaines avec un poids de 18 grammes. En plus de proposer un suivi du SpO2 tout au long de la journée, il propose des fonctionnalités de suivi de la santé telles que le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil, du niveau de stress et du cycle menstruel.

Cette version bénéficie d'une charge rapide grâce à un chargeur magnétique. Une charge de cinq minutes permet au bracelet connecté de tenir deux jours en utilisation normale selon les données du constructeur.

Grâce à l'optimisation des modules matériels, sur la base de la technologie Huawei TruSeen 4.0 et du nouvel algorithme d'économie d'énergie, le Huawei Band 6 permet désormais un suivi du SpO2 tout au long de la journée. Le bracelet suit la santé des utilisateurs et déclenche une alarme lorsque le taux d'oxygène dans le sang est bas.

Le Huawei Band 6 offre également un suivi continu de la fréquence cardiaque, du sommeil, du niveau de stress et du cycle menstruel ; Il alertera également l'utilisateur si la fréquence cardiaque au repos est trop élevée ou trop basse.

En matière de fitness, le Huawei Band 6 dispose de 96 modes d'entraînement offrant un suivi et une analyse des données. Le bracelet comprend 11 modes d'entraînement professionnels, tels que la course à pied, le vélo et la corde à sauter d'intérieur ou d'extérieur complété par 85 modes personnalisés, qui incluent le fitness, les jeux de balle et différents types de danse.

Le Huawei Band 6 est disponible en plusieurs coloris : Noir (Graphite Black), Orange (Amber Sunrise), Rose (Sakura Pink) et Vert (Forest Green) au prix de vente de 59 euros.