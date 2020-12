23 décembre 2020 à 09h49 par Philippe

Huawei a choisi la France pour sa première usine hors de Chine

Crédit Photo : TV5Monde

Le géant chinois des télécoms Huawei, qui est au cœur des tensions entre Pékin et Washington, va installer un site de production d'équipements à Brumath, située à une dizaine de kilomètres de Strasbourg.

Jusqu'à présent, Huawei faisait de la recherche et du développement, mais ne produisait en France. Il s'agit d'une première pour le géant chinois, puisqu'aucune usine de ce type n'est implantée en dehors de la Chine. Avec l'implantation de cette nouvelle usine en Alsace, le fabricant va produire des équipements et des solutions technologiques de réseaux mobiles liés notamment à la technologie 5G pour l'ensemble du marché européen.

Cette implantation en France a lieu dans un contexte compliqué de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis car Huawei est soupçonné d'espionnage par les Américains, et le groupe n'a pas le droit de vendre ses produits aux États-Unis.

Les sanctions américaines pèse lourdement sur les activités de Huawei. Les sanctions mises en place par les États-Unis contre le fabricant chinois de smartphones ont désormais une réelle répercussion. Face à cette situation, Huawei a d'ailleurs cédé sa marque de smartphones d'entrée de gamme à un consortium de 40 entreprises chinoises composé d'une quarantaine d'agents et distributeurs.

Cette nouvelle usine en France illustre la dynamique économique de Huawei. Mais pourquoi cette société chinoise, qui est suspectée d'espionnage au profit de la dictature chinoise et de collaboration dans l'extermination des Ouïghours en Chine, a-t-elle besoin d'implanter une usine à Brumath ? La situation géographique de la France, au cœur de l'Europe est surtout un point stratégique pour la firme chinoise ; Il est ainsi plus simple d'exporter vers le reste du continent. Si Huawei a choisi l'Est de la France, c'est aussi parce qu'elle sera aussi située près de l'Allemagne.

L'implantation de cette usine Huawei est toutefois une bonne nouvelle pour le tissu industriel français. Ce site devrait représenter un investissement minimal de 200 millions d'euros et employer dans un premier temps 300 personnes. L'usine produira 1 milliard d'euros d'équipements réseau.