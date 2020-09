14 septembre 2020 à 03h00 par Philippe

Huawei confirme le lancement de HarmonyOS 2.0 qui viendra concurrencer Android dès 2021

Lors de la Huawei Developer Conference (HDC), l'entreprise chinoise a comme prévu confirmé l'arrivée de son propre système d'exploitation pour smartphones, Harmony OS 2.0, dès 2021.

Après avoir passé un an à développer sa boutique d'applications " AppGallery " et ses services HMS, Huawei dévoile son système d'exploitation en version bêta sur les téléviseurs et les montres connectées de la marque. HarmonyOS pourra donc être installé sur les smartphones dès décembre. Le code open source du système d'exploitation sera disponible sur tous les appareils d'ici le mois d'octobre 2021.

Il semblerait que le géant chinois compte désormais proposer une alternative solide à Android dès l'année prochaine. Pour l'instant, il faut savoir que ce nouveau projet ne prend en charge que les appareils avec moins de 128 Mo de RAM. L'objectif est de passer cela à 4 Go en avril 2021.

Depuis plusieurs mois, la firme de Shenzhen cherche des solutions de repli depuis que le fabricant est dans l'impossibilité d'utiliser les services Google sur ses nouveaux smartphones suite aux décisions de l'administration Trump d'interdire l'utilisation des technologies américaines pour le compte du fabricant chinois.

En dévoilant cette nouvelle mouture, tout porte à croire que Huawei a tiré un trait sur le retour d'une autorisation de travailler avec Google et d'utiliser ses services Android. Une chose est sûre : si Huawei décide de quitter Android en 2021, il sera prêt avec HarmonyOS. De plus, il aura un bien meilleur contrôle de son écosystème et des fonctionnalités mises à disposition des développeurs.

On pourrait aussi penser que Huawei a trouvé une solution pour sortir de la crise d'approvisionnements de composants car le géant chinois n'a plus le droit d'être fourni en processeurs et autre semi-conducteurs d'origine américaine.