02 juillet 2021 à 07h23 par Philippe

Huawei dévoile sa nouvelle tablette MatePad Pro

Huawei a confirmé la sortie de sa nouvelle tablette MatePad Pro dotée de son système d'exploitation HarmonyOS. La Huawei MatePad Pro est équipée d'un processeur Kirin 9000E ainsi que d'un écran OLED FullView de 12,6 pouces avec un taux d'occupation de l'écran de 90 %. L'écran OLED FullView prend également en charge un taux de contraste élevé d'un million pour un et une large gamme de couleurs DCI-P3.

L'écran de la Huawei MatePad Pro est complété par un système de sonorisation à huit haut-parleurs, composé de tweeters et de woofers.

Pour aider les utilisateurs à localiser rapidement les applications dont ils ont besoin, la Huawei MatePad Pro présente un nouveau Dock inférieur qui affiche non seulement les applications fréquemment utilisées, mais aussi les applications récemment utilisées. Les nouveaux widgets peuvent afficher des informations en temps réel et permettent aux utilisateurs d'accéder rapidement à certaines fonctions des applications sans même les lancer. Ces widgets peuvent être placés n'importe où, et sont également entièrement personnalisables afin de personnaliser l'appareil en fonction de ses préférences.

3 modes : Miroir, Mode Extension et Collaboration

Sous HarmonyOS, la nouvelle Huawei MatePad Pro prend en charge de nouvelles fonctionnalités de collaboration multi-écrans tablette-PC : Mode Miroir, Mode Extension et Mode Collaboration.

En Mode Miroir, l'écran du PC connecté est reflété sur l'écran de la tablette, ce qui permet aux utilisateurs de signer et d'annoter directement des documents, ou de dessiner sur le PC avec le Huawei M-Pencil (2ème génération) et la Huawei MatePad Pro, comme le feraient des designers professionnels avec une tablette et un stylet.

Le Mode Extension transforme la Huawei MatePad Pro en un deuxième écran, offrant un espace supplémentaire pour afficher plus de contenu.

Quant au Mode Collaboration, il permet d'interagir entre HarmonyOS et Windows, permettant aux utilisateurs de transférer du contenu tel que du texte, des images et des documents entre les appareils connectés par un simple glisser-déposer.

L'App Multiplier

Avec le lancement de la Huawei MatePad Pro, App Multiplier apporte de nouveaux moyens pour exploiter pleinement les écrans horizontaux. Lorsqu'une application est affichée dans une seule fenêtre avec le nouvel App Multiplier actif, il est désormais possible de glisser sur les espaces vides de chaque côté de l'écran de la tablette de faire défiler le contenu de l'application vers le haut et vers le bas, sans lâcher la tablette.

Le stylet Huawei M-Pencil (2e génération) et le clavier Huawei Smart Magnetic Keyboard

Le Huawei M-Pencil (2e génération) se dote d'une nouvelle pointe en platine transparente de ce stylo qui se présente avec une texture glacée. Le stylo est compatible avec la fonction Huawei FreeScript, permettant de transformer le contenu écrit à la main en texte encodé en temps réel. On peut également possible d'utiliser la fonction de dessin sur des applications tierces.

Le clavier Huawei Smart Magnetic Keyboard est quant à lui un clavier dont les touches ont une profondeur de frappe de 1,3 mm.

La Huawei MatePad Pro 12,6 pouces sera disponible en France le 1er août, au prix de 799 €.