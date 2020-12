01 décembre 2020 à 05h00 par Philippe

Huawei : EMUI 11 est la dernière interface Android avant l'arrivée d'HarmonyOS

La nouvelle interface EMUI 11 de Huawei qui repose sur l'ancienne édition d'Android propose désormais de nouvelles améliorations. L'interface EMUI 11 intégrée à la gamme HUAWEI Mate 40 se targue désormais d'avoir des performances plus efficace et plus fiable avec des fonctionnalités d'interaction améliorées et une meilleur protection de la vie privée. Il faut savoir qu'à cause des restrictions américaines, la société chinoise n'a pas pu mettre la main sur le code d'Android 11. Cette nouvelle interface EMUI 11 repose sur Android 10, et non sur la toute dernière version de l'OS mobile de Google.

La première nouveauté de cette interface concerne la fonction " Always-On Display " (AOD) permettant aux utilisateurs de personnaliser les formes selon leur goût, et même d'aller au-delà de la palette de couleur par défaut en utilisant des couleurs à partir de photos de leur choix pour créer leur propre modèle personnalisé.

Par ailleurs, EMUI 11 permet aux utilisateurs d'apporter une touche personnelle à l'AOD en paramétrant une image GIF animée comme fond d'écran de verrouillage. Les paroles d'une chanson peuvent aussi être ajoutés à l'écran de verrouillage, avec la possibilité de choisir entre différentes polices et couleurs.

L'interface EMUI 11 intégrée à la gamme HUAWEI Mate 40 supporte également la fonction " Eyes On Display " qui utilise une caméra 3D à détection de profondeur et un capteur de mouvements afin de détecter l'attention de l'utilisateur. D'un seul coup d'œil, les utilisateurs peuvent éclairer l'écran et déclencher l'animation AOD.

Introduite d'abord sur EMUI 10, la fonction de Contrôle Gestuel Intelligent supporte plus de mouvements sur EMUI 11. Le fait de mettre la paume de la main au-dessus de l'écran permet d'afficher l'heure, même lorsque l'écran est verrouillé. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser des " Air swipes " pour faire défiler et tourner les pages de livres électroniques, d'informations, de musique, de galeries d'images et d'applications vidéo.

Une simple pression permet de prendre les appels entrants et de contrôler la lecture des médias, et les glissements verticaux facilitent le réglage du volume lorsqu'on écoute de la musique. Par ailleurs, le volume de sonnerie d'un appel entrant diminue automatiquement lorsque l'utilisateur regarde l'écran. Ces fonctionnalités offrent aux utilisateurs plus de possibilités d'interagir avec l'appareil qu'avec le contrôle physique seul.

La productivité quotidienne est améliorée par la collaboration multi-écrans, ce qui permet un fonctionnement simple sur plusieurs appareils, par exemple entre un smartphone et un ordinateur.

Les améliorations apportées à Smart Multi-Window permettent à EMUI 11 de supporter plusieurs fenêtres simultanément. Il est ainsi possible de regarder une vidéo, tout en consultant des pages web sur des fenêtres flottantes, sans avoir besoin d'arrêter la vidéo ou de quitter l'interface en cours. La taille des fenêtres flottantes est ajustable et peuvent être déplacées sur l'écran.

EMUI 11 introduit également le tout nouveau mode de conversation par e-mail, qui convertit les fils d'e-mails traditionnels en conversations. Cette fonction masque les parties redondantes des e-mails conventionnels (telles que les signatures longues) et met en avant la conversation, ce qui permet aux utilisateurs de lire les e-mails rapidement, comme s'il s'agissait de messages, ou de répondre tout aussi facilement avec du texte et des fichiers.

MeeTime est également disponible dans 12 pays hors de la Chine continentale, y compris Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et la Pologne.

Par ailleurs, l'assistant vocal Celia supporte aujourd'hui l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien et l'allemand dans 15 pays, y compris le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, le Chili, le Mexique, la Colombie, le Pérou, l'Afrique du Sud, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne et Singapour.

Des fonctionnalités de sécurité et de protection de la vie privée

La sécurité et la protection de la vie privée semble désormais devenir une priorité pour Huawei. Lors du développement du système de sécurité de EMUI, Huawei applique ses principes de protection de la vie privée impliquant l'absence de perturbation, de suivi et d'exposition, ce qui permet à l'utilisateur de connaître et de contrôler ses données personnelles.

Les photos prises sur les smartphones contiennent des informations privées telles que le lieu et l'heure où la photo a été prise, l'appareil avec lequel elle a été prise. Lors du partage de photos, ces informations pourraient également être partagées avec l'image d'origine. Les informations personnelles sont donc supprimées avant l'envoi d'images à des tiers via HUAWEI Share.

AI Private View contribue à préserver la confidentialité des conversations et de la correspondance, même lorsque les utilisateurs se trouvent dans des espaces peuplés comme un train ou un ascenseur. Une fois activée, cette fonctionnalité utilise la reconnaissance faciale pour déterminer si l'utilisateur est bien le propriétaire de l'appareil. Le contenu des notifications est automatiquement masqué si le smartphone détecte une personne qui n'est pas le propriétaire de l'appareil ou que plusieurs personnes regardent l'écran.

La version bêta de EMUI 11 a été déployée pour la gamme HUAWEI P40 (à l'exception du HUAWEI P40 lite) et la gamme HUAWEI Mate 30, et sera prochainement disponible pour d'autres appareils.