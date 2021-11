25 novembre 2021 à 00h15 par Philippe

Huawei FreeBuds Lipstick : des écouteurs inspirés des tubes de rouge à lèvres

Les FreeBuds 4 de Huawei se refont une beauté ! Avec ces FreedBuds Lipstick, Huawei apporte désormais une touche de féminité au monde des écouteurs pour smartphones en associant également un design élégant à une technologie de pointe.

Les Huawei FreeBuds Lipstick reprennent le design open fit des Freebuds 4 mais avec un boîtier de charge inspiré des tubes de rouge à lèvres. Ils ont été conçus par un groupe de designers internationaux issus des secteurs mondiaux du luxe, de la mode, de l'automobile, du numérique en collaboration avec le Huawei " Aesthetics Research Center " basé à Paris.

Le boîtier de charge résiste à la corrosion et à l'usure. Il est également doté d'un système de fermeture magnétique à la sonorité travaillée. Les Huawei FreeBuds Lipstick se déclinent dans un coloris glamour, une combinaison alliant noir, or et rouge, visant à reproduire celle d'un rouge à lèvres classique.

La beauté au service du son

Les Huawei FreeBuds Lipstick sont en outre dotés de la fonction de réglage AEM EQ qui détecte automatiquement la forme du conduit auditif des utilisateurs pour déterminer le réglage EQ le mieux adapté à leurs oreilles. Grâce à l'application Huawei AI Life, les consommateurs peuvent choisir parmi trois modes d'égalisation EQ, à savoir équilibré, accentuation des basses et accentuation des aigus, pour profiter d'une expérience audio personnalisée.

Ces écouteurs adoptent la technologie de réduction du bruit active 2.0 grâce à un double microphone qui permet de capter efficacement les bruits ambiants. Son association avec la technologie de réduction du bruit AEM permet de sélectionner automatiquement les paramètres de réduction du bruit les plus appropriés.

Grâce aux fonctionnalités EMUI 12 Device+, il est possible de transférer une vidéo de leur smartphone vers une tablette Huawei MatePad et l'audio vers les Huawei FreeBuds Lipstick. L'appairage Bluetooth est également pris en charge pour permettre aux utilisateurs de s'appairer avec un smartphone, une tablette et un PC situés à proximité et réaliser des connexions à deux appareils. Les utilisateurs peuvent en outre configurer les paramètres de commande tactile sur l'application Huawei AI Life.

L'association d'une Huawei smartwatch aux FreeBuds Lipstick permet de gérer les modes de réduction du bruit, vérifier l'autonomie de la batterie et contrôler la lecture de la musique depuis une montre connectée.

Les Huawei FreeBuds Lipstick peuvent enregistrer un son haute-fidélité avec une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 48 kHz. Il suffit aux utilisateurs d'activer le mode " surroundings " dans l'application Huawei AI Life pour enregistrer les sons environnants.

L'autonomie des Huawei FreeBuds Lipstick a été améliorée. Lorsque la réduction du bruit est désactivée, les écouteurs offrent jusqu'à 22 heures de musique avec le boîtier de charge ou 4 heures de musique avec les écouteurs seuls. La puissante autonomie de la batterie permet aux utilisateurs de profiter de leur musique partout et à tout moment.

Les Huawei FreeBuds Lipstick sont commercialisés au prix de 229,99 €.