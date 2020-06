03 juin 2020 à 06h00 par Philippe

Huawei se lance dans la 5G avec son modèle P40 lite à prix réduit

Le Huawei P40 lite 5G se distingue par sa quadruple caméra avec capteur principal de 64MP et son processeur Kirin 820 5G gravé en 7 nm offrant une connectivité 5G. Ce smartphone 5G est doté d'un écran Punch FullView de 6,5 pouces avec une prise en charge d'une résolution allant jusqu'à 2400x1080 à 405ppi. Il possède un dos en verre 3D et embarque la technologie Huawei SuperCharge de 40 W.

Le processeur comprend 8 cœurs qui permettent d'allouer les ressources en fonction des différents scénarios d'usage afin d'améliorer les performances et la consommation d'énergie. Son autonomie est assurée par une batterie de 4000 mAh.

Le Huawei P40 lite 5G propose la nouvelle mise à jour de l'AppAssistant, comprenant de nouvelles fonctionnalités telles que Smart Brightness Lock, qui bloque temporairement la luminosité automatique lors du lancement d'un jeu et Floating Window, et qui permet aux utilisateurs de répondre rapidement à leurs notifications sans quitter le jeu.

Ce modèle est doté d'un système à quatre caméras et d'un capteur principal haute résolution de 64 mégapixels fonctionnant avec des capteurs ultra grand angle, macro et bokeh. Le capteur principal de 64MP prend en charge un pixel binning 4-en-1, combinant quatre pixels en un super pixel sur le capteur pour une capacité de détection de la lumière considérablement améliorée. Le capteur ultra grand angle peut capturer des photos de groupe et des scènes de paysage, tandis que le capteur macro et le capteur bokeh apportent de la polyvalence en rendant les gros plans extrêmes et le bokeh progressif de qualité professionnelle.

La quadruple caméra prend également en charge les fonctionnalités vidéo telles que le mode vidéo Huawei Dual-View, qui permet aux utilisateurs de produire des vidéos avec deux caméras différentes. La vidéo au ralenti à 960 images par seconde pour ralentir l'action à 1/32 de la vitesse du temps réel est également embarquée.

Équipé d'un capteur à grande ouverture f / 2.0, le Huawei P40 lite 5G est doté du mode Super Night Selfie qui optimise le sujet avec des algorithmes de portrait avancés et utilise la fusion d'images multiples pour améliorer la couleur et les détails en arrière-plan. Grâce au processeur Kirin 820 5G, le bruit est contrôlé avec des algorithmes BM3D, permettant au Huawei P40 lite 5G de produire des prises de vue propres sans effort même dans des environnements faiblement éclairés.

Ce smartphone dispose d'un bouton d'alimentation avec un capteur d'empreinte digitale intégré sur le côté, ce qui permet de déverrouiller le smartphone plus rapidement.

Le Huawei P40 lite 5G est disponible en trois coloris : Argent (Space Silver), Vert (Crush Green) et Noir (Midnight Black). Il faut savoir que les finitions sur le dos de l'appareil réfléchissent la lumière différemment selon l'angle.

Le Huawei P40 Lite 5G est au prix de 399,99€.