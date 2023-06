14 juin 2023 à 00h15 par Philippe

Huawei lance deux nouvelles montres connectées haut de gamme : les Watch 4 et Watch 4 Pro

Huawei continue sa percée sur les montres connectées en lançant les Watch 4 et Watch 4 Pro en France. Huawei renouvelle ses montres haut de gamme avec sa série Watch 4.

Deux nouvelles montres élégantes axées sur la santé

Désormais, ces nouvelles smartwatch disposent d'un capteur de fréquence cardiaque optique à 8 canaux avec capacité de surveillance de la fréquence cardiaque TruSeen 5.0+ livré en standard sur la série Huawei Watch 4, permettant d'avoir une surveillance avancée grâce à des indicateurs de santé cardiaque.

Des indicateurs objectifs tels que la fréquence respiratoire, le taux de SpO2 et les bruits de toux, ainsi que des informations sur les risques tels que le tabagisme ou la pollution atmosphérique, permettent d'évaluer la santé des poumons à l'aide d'un algorithme exclusif d'analyse du spectre respiratoire. La nouvelle application permet d'accéder facilement aux résultats de l'évaluation et aux conseils personnalisés sur l'application Huawei Health, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des mesures préventives et de protéger leurs poumons.

Le Huawei Watch 4 est dotée d'une surveillance avancée du sommeil grâce à la technologie TruSleep 3.0 qui est basée sur la lumière infrarouge pour surveiller le sommeil. Elle apporte des améliorations qui permettent une meilleure précision dans le suivi du sommeil. Cette précision permet d'enregistrer la qualité du sommeil, en plus de la capacité existante à détecter automatiquement la durée du sommeil de l'utilisateur et à présenter la structure complète du sommeil et des siestes (y compris le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal et l'éveil) en analysant de nombreux paramètres physiologiques basés sur les mouvements du corps, la fréquence cardiaque et le VRC.

La Huawei Watch 4 Pro est pourvue d'un boîtier en titane et elle est dotée d'un verre saphir sphérique sur le cadran de la montre. La Huawei Watch 4 est dotée d'un boîtier noir en acier inoxydable et d'un verre incurvé en 3D. Les cadrans de montre à thème basés sur la lune et six planètes s'inscrivent dans le thème de la série.

La Huawei Watch 4 Pro est équipée d'un écran de 1,5 pouce en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) avec un rapport écran/corps de 71,72% et un affichage toujours allumé (AOD) d'une efficacité énergétique de 1Hz. Les deux montres résistent à la plongée libre jusqu'à 30 mètres, à l'eau de baignade jusqu'à 5 ATM et sont conformes à la norme IP68.

Elles disposent de plus de 20 000 thèmes de cadrans de montre. Parmi les options proposées, citons "Planet Quest", qui propose des thèmes représentant les différentes planètes du système solaire, "Star Voyage", qui s'inspire de l'espace et des vaisseaux spatiaux, et bien d'autres encore.

La Huawei Watch 4 Pro et la Huawei Watch 4 sont également livrées avec leurs propres bracelets. Le Huawei Watch 4 Pro est proposé avec deux options - un bracelet en titane avec un design amovible en forme de H et une surface polie, ou un bracelet en cuir brun foncé avec une finition artisanale pour un look contemporain raffiné. Le Huawei Watch 4 est livré avec un bracelet en Fluoroélastomère noir au look sportif et minimaliste.

Des informations de santé en temps réel

Outre les indicateurs traditionnels tels que la fréquence cardiaque et la SpO2, des fonctions de surveillance avancées telles que les niveaux de stress, la température de la peau et la fonction pulmonaire sont proposés. Les fonctions Health Glance et Health Trends fournissent des aperçus faciles à comprendre de l'évaluation, y compris un graphique intuitif en forme de vague. Les rappels de santé intelligents envoient des notifications et des suggestions en temps opportun pour aider les utilisateurs à maintenir une fréquence cardiaque et des niveaux d'oxygène dans le sang sains. Il fournit également des rappels en temps réel en cas d'anomalies afin de vous alerter rapidement de tout problème.

Grâce à la fonction Communauté de santé de l'application Huawei Health (Huawei Santé), elle permet d'inviter leur famille et leurs amis à consulter leurs relevés de santé et leurs mises à jour. La fonction Communauté de santé permet de contrôler à distance la santé de leurs proches, avec détection des chutes et alertes en cas de relevés anormaux. Il ne s'agit pas seulement de surveiller sa propre santé, mais aussi de garder un œil sur le bien-être de ses proches.

100 modes sportifs différents

La série Huawei Watch 4 dispose de plus de 100 modes sportifs, y compris des activités populaires telles que la course à pied, le cyclisme et la natation. Grâce à des évaluations et des commentaires professionnels, elle aide les utilisateurs à mieux comprendre leurs entraînements. La smartwatch est même dotée du mode plongée libre, qui a subi des tests rigoureux de pression de l'eau et peut résister à l'eau salée, à la température et aux chocs. En outre, la montre comprend des fonctions de surveillance de la température de l'eau et de boussole pour la plongée, ce qui en fait un outil de remise en forme idéal pour les athlètes et les amateurs d'activités de plein air.

La Huawei Watch 4 Series offre un nouveau design UX dans une disposition de type magazine pour faciliter la visualisation des données et des applications actives. Une fonction eSIM améliorée permet des appels et des messages indépendants, tandis que la fonction Super Link se connectera aux smartphones et aux écouteurs d'un même compte, de sorte que les utilisateurs puissent prendre des appels, contrôler la lecture de la musique et prendre des photos à distance à partir de leur montre. La première application cartographique de Huawei pour les montres, Petal Maps Watch Edition, fournit des services de navigation sans avoir besoin d'un smartphone. Elle prend même en charge la synchronisation en temps réel et les rappels par vibration, ce qui la rend plus pratique lors des exercices physiques.

Le Huawei Watch 4 programme automatiquement le processeur optimal pour exécuter les applications en fonction des scénarios de l'utilisateur en minimisant la consommation d'énergie. Avec des capacités bi-mode, le Huawei Watch 4 Pro et le Huawei Watch 4 offrent respectivement 4,5 jours et 3 jours d'autonomie de batterie dans des scénarios d'utilisation typiques avec le mode standard.

Pour une utilisation prolongée, il est possible de la configurer en mode d'autonomie ultra-longue, offrant jusqu'à 21 jours et 14 jours d'autonomie pour le Huawei Watch 4 Pro et le Huawei Watch 4. Lorsque la batterie finit par s'épuiser, la série Huawei Watch 4 est équipée de la fonction Huawei Watch SuperCharge sans-fil. Il suffit d'une charge de 15 minutes pour que l'utilisateur dispose d'une journée complète d'utilisation.

Tarifs et disponibilités

La série Huawei Watch 4 est proposée en 3 versions :

- Huawei Watch 4, modèle Active 46mm, au tarif de 449.99 €

- Huawei Watch 4 Pro, modèle classique 48mm, au tarif de 649.99 €

- Huawei Watch 4 Pro, modèle Elit 48mm, au tarif de 699.99 €

A l'occasion de son lancement, une paire de HUAWEI FreeBuds 5i est offerte jusqu'au 22 juin 2023.